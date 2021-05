16 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







LA SITUAZIONE

Un nuovo e inaspettato balzo in avanti della curva del covid, dopo giorni in cui i contagi si erano mantenuti stabilmente sotto la soglia dei 100 lasciando sperare in un allentamento della morsa. Ora invece il virus torna ad alzare la testa segnando 137 nuovi contagi distribuiti in 23 comuni pontini, su un totale di 1.400 tamponi. Crescono i test dunque e aumentano le positività. Fra i nuovi casi ci sono nove cittadini indiani di Bella Farnia, 19 studenti di diversi centri pontini e una gran parte di positivi con link epidemiologici di tipo familiare. Non siamo ancora fuori pericolo e il rischio concreto è che riaperture e apparente calo della curva portino a percepire un libera tutti che non può ancora esserci. La copertura vaccinale è infatti ancora molto lontana dal garantire livelli di tranquillità e la Asl si aspetta purtroppo nuovi picchi verso l'alto della curva del covid. Intanto, per quando riguarda la distribuzione dei casi, nel report di ieri ben quattro comuni superano il capoluogo pontino per nuovi contagi. Al primo posto c'è Formia che fino a questo momento si era sempre mantenuta bassa e che ora conta invece 17 casi. A seguire i comuni di Fondi e di Sabaudia, ognuno con 16 contagi, mentre sono 15 i positivi a Terracina e 13 nella città capoluogo. Quanto al resto, sette positivi ad Aprilia, Minturno e Pontinia, sei a Campodimele, cinque a Cisterna, quattro a Santi Cosma e Damiano e Sezze, tre rispettivamente a Cori, Gaeta, Lenola e Maenza, due a Itri mentre un solo casi è stato accertato nei comuni di Castelforte, Monte San Biagio, Norma, Sermoneta, Sonnino e Sperlonga. Il bilancio dei primi 15 giorni di maggio sale così a 1.492 positivi. La buona notizia è che per il terzo giorno consecutivo la provincia è a zero decessi e le vittime del covid nei primi giorni del mese restano dunque 20. La contrazione riguarda anche il numero di ricoveri ospedalieri: soltanto uno nelle ultime 24 ore, per un totale di 84 pazienti da maggio. I guariti infine sono 178 e le dosi di vaccino somministrate poco meno di 4mila. L'attenzione resta focalizzata sulla città di Sabaudia, dove la zona rossa di Bella Farnia è stata prorogata per altri sette giorni e la Asl ha accertato molti casi di variante inglese, un caso di brasiliana e uno di variante indiana che resta ancora da tracciare a causa della scarsa collaborazione dei rappresentanti della comunità sikh nel rintracciare gli irregolari e i cittadini rientrati di recente dall'India. A conti fatti la provincia di Latina è quella che, esclusa Roma, ha registrato ieri il dato più elevato. Sono stati 621 i positivi complessivi nel Lazio a fronte di circa 31mila test, una situazione dunque in linea con quella dei giorni precedenti.

Laura Pesino

