Domenica 3 Ottobre 2021, 05:01

LA SITUAZIONE

Da nove a 39 casi di Covid nel giro di appena 24 ore, su 522 tamponi. In provincia ieri la curva è tornata a salire, registrando un altro picco che riguarda la città di Latina, che ha contato ben 15 positivi. A seguire, sono sei i contagi accertati nel comune di Aprilia, cinque a Fondi, tra a Santi Cosma e Damiano e Sezze, due a Cisterna e Monte San Biagio, uno infine nei paesi di Cori, Roccagorga e Spigno Saturnia. Due i ricoveri ospedalieri ma nessuna nuova vittima mentre sono 1.374 le somministrazioni di vaccino e 33 le guarigioni riportate dalla Asl. Proprio tra le guarigioni c'è anche quella del vescovo di Latina Mariano Crociata, in isolamento dal 16 settembre, nella giornata di venerdì si è sottoposto di nuovo al tampone di controllo risultando negativo. Un periodo di malattia che lo ha tenuto lontano da tutti gli impegni e le celebrazioni liturgiche, ma che il vescovo ha trascorso comunque in buone condizioni: «Riconosco ha raccontato che è merito anche della vaccinazione ricevuta se ho vissuto la malattia senza sintomi e per breve durata. Ho potuto apprezzare la professionalità e la sensibilità umana di tutto il personale sanitario che mi ha seguito. Ringrazio quanti mi hanno fatto giungere il segno della loro vicinanza e soprattutto quelli che hanno pregato per me. Rinnovo l'invito che abbiamo rivolto ai fedeli a ricevere il vaccino con senso di responsabilità verso se stessi e di solidarietà nei confronti degli altri». Intanto, se al livello nazionale e anche regionale i contagi riprendono a scendere, vanno tenute sotto controllo le province. Il matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le applicazioni del calcolo del Cnr, rileva infatti che otto province mostrano un incremento dell'incidenza e dunque un trend in salita di oltre il 20% rispetto ai sette giorni precedenti. Nell'ultima analisi, oltre Aosta, Sondrio, Verbano Cusio Ossola, Vibo Valentia, Oristano, Rieti e La Spezia, figura anche Latina con un'incidenza di 39 casi ogni 100mila abitanti.

Laura Pesino

