Sabato 27 Novembre 2021, 05:01

LA SITUAZIONE

La giornata di ieri ha segnato purtroppo un nuovo record di contagi a novembre per la provincia pontina: 160 casi, su un totale di oltre 1500 test, sono stati riportati nel bollettino della Asl, 48 dei quali a Latina e 38 nella città di Aprilia. Altri comuni segnano però numeri a due cifre: Terracina registra infatti 13 contagi, 11 il comune di Cisterna e altri 10 nuovi positivi sono rispettivamente a Formia e a Sezze. Inferiori invece i dati che arrivano dagli altri territori: sei casi a Fondi, quattro a Itri, tre ciascuno a Cori, Minturno e Sabaudia, due a Monte San Biagio Sermoneta e Sonnino, uno infine a Norma, Pontinia, Rocca Massima, Sperlonga e Spigno Saturnia. In 26 giorni del mese si arriva così a 2.196 positività e 19 decessi. Il virus si diffonde ormai ovunque ed è sempre più difficile da controllare e tracciare. La Asl ha però accertato negli ultimi giorni quattro contagi all'università e tre fra gli atleti della pallanuoto di Latina. Si cerca di contenere ogni piccolo focolaio con le misure di quarantena e isolamento ma spesso proprio l'elevato numero di contagi e di tamponi da processare porta a inevitabili piccoli ritardi e soprattutto a un lavoro più complesso del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria. La curva in salita per il momento non si traduce in una situazione di allarme per l'ospedale. I posti letto restano entro la soglia di allarme, in provincia di Latina e anche nel resto del Lazio, ma l'incidenza dei casi è in salita e continuerà ad essere monitorata con grande attenzione per comprendere se e come intervenire con misure di prevenzione. Intanto ieri non si sono registrati nuovi decessi, mentre i ricoveri sono stati tre, due al Goretti e uno a Roma. Aumentano le dosi di vaccino somministrate negli hub pontini e nelle farmacie, che superano quota 2mila: sono per la precisione 2.665, di cui 2.057 terze dosi, 386 seconde, 222 prime dosi. Nel Lazio, su 48mila tamponi, i nuovi casi accertati sono stati ieri 1.566, 290 in più in sole 24 ore. Il rapporto tra positivi e tamponi sale al 3,2%. Tra gli otto decessi c'è quello di un uomo di appena 48 anni, ricoverato al policlinico di Tor Vergata, che non aveva ricevuto nessuna vaccinazione. «Nonostante gli interventi in terapia intensiva ha spiegato l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato il paziente purtroppo è deceduto. Non bisogna abbassare la guardia. Il covid uccide e colpisce anche tra i più giovani. Bisogna vaccinarsi».

La.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA