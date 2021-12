Domenica 12 Dicembre 2021, 05:01

LA SITUAZIONE

Ancora un balzo in avanti della curva del covid, dopo quello dello scorso 4 dicembre. Ieri i casi sono stati 196, a cui si aggiungono quattro contagiati residenti fuori provincia. Numeri così alti erano stati registrati lo scorso aprile, oltre sette mesi fa.

Il bollettino ha segnalato inoltre un nuovo picco che riguarda la città capoluogo, con ben 69 contagi, seguita dal comune di Aprilia che ne ha registrati 35. Altri 14 casi sono poi a Cisterna, 12 invece a Gaeta, nove a Sabaudia, otto a Terracina, sette a Pontinia, sei nei comuni di Formia, Priverno e Sezze, cinque a Fondi, tre rispettivamente a Maenza, Minturno e San Felice Circeo, due a Lenola e a Sonnino, uno a Cori, Itri, Monte San Biagio, Roccagorga, Sperlonga e Sermoneta.

Il conto di dicembre arriva già a quota 1.500 casi, con una media di oltre 130 casi giornalieri. Sette sono state poi le vittime dall'inizio del mese, l'ultima è una paziente di 75 anni che era residente a Sabaudia, con malattie respiratorie croniche ma non vaccinata. Cinquantuno le nuove guarigioni, un solo ricovero all'ospedale Goretti e un altro paziente trasferito a Roma.

La situazione resta sotto controllo solo dal punto di vista dei ricoveri e delle terapie intensive ma i positivi continuano a salire e il covid corre dalla scuola agli ambienti familiari con una contagiosità particolarmente elevata.

VACCINAZIONI

Le vaccinazioni effettuate sono state 4.705, di cui 3.953 terze dosi, 247 prime dosi e 505 seconde dosi. Dati che rientrano nella campagna vaccinale del Lazio che ha fatto registrare solo ieri quota 61mila dosi somministrate (10% in più rispetto alla settimana precedente), con un totale di 1 milione e 150mila richiami effettuati.

«Ci sono però nella nostra regione ha dichiarato l'assessore alla Sanità della Regione Alessio D'Amato 400mila cittadini che non hanno effettuato nemmeno la prima dose ed è a loro che mi rivolgo, invitandoli a prenotare. Abbiamo avuto il decesso di un 55enne non vaccinato, il rischio è troppo alto».

Sempre in tema di vaccinazioni, si aprono domani in tutta la Regione le prenotazioni delle dosi pediatriche per bambini dai 5 agli 11 anni mentre le somministrazioni in provincia partiranno il 16 dicembre nei tre ospedali con reparti di Pediatria, il Goretti di Latina, il Dono Svizzero di Formia e il San Giovanni di Dio di Fondi.

La.Pe.

