Salgono ancora i contagi nel territorio pontino, che ieri è arrivato a contarne 67 su quasi 700 tra tamponi molecolari e antigenici. Si tratta del dato più alto dall'inizio del mese, che porta a un totale di 827 positività accertate da 1 ottobre ad oggi. A pesare sul bollettino di ieri è ancora una volta il comune di Aprilia, con 26 casi, la gran parte dei quali dovuti a contatti familiari e scolastici. Segue il comune di Fondi con nove contagi e poi Latina e Monte San Biagio con sei. Cinque sono poi i cittadini positivi registrati a Terracina, altri tre quelli di Cisterna, due sono invece a Cori, Formia e Sezze e uno a Gaeta, Lenola, Roccagorga, Rocca Massima, Sermoneta e Sezze. Nessun nuovo decesso legato al covid mentre sono stati due i ricoveri ospedalieri a cui si aggiungono alcuni trasferimenti in altri nosocomi della regione. Ammontano inoltre a 57 le notifiche di guarigione e a 1.023 le somministrazioni di vaccino. Sul territorio è ancora sotto osservazione il caso della squadra di calcio di Cori, dove nei giorni scorsi sono state rilevate diverse positività tra presidente e giocatori. Lo screening è stato esteso a tutta la società ma i tamponi hanno dato esito negativo. Al momento dunque sembra scongiurato un allargamento del contagio ma i contatti dei positivi dovranno comunque osservare il necessario periodo di isolamento. Se è vero che la situazione in provincia resta in generale sotto controllo, è altrettanto vero che la curva ha ripreso a salire. E a confermarlo sono i dati settimanali resi noti dalla Asl. Dal 20 al 26 ottobre infatti le positività accertate fra i residenti dei comuni pontini sono state 288, ben 90 in più rispetto alla settimana precedente e addirittura 124 in più se confrontati al periodo compreso tra il 6 e il 12 ottobre. Restano più o meno stabili però i ricoveri ospedalieri, nove negli ultimi sette giorni mentre sono aumentate a 212 le guarigioni. A subire un brusco calo sono state invece le vaccinazioni, scese dalle 10.500 del precedente bollettino settimanale alle 7.500 dell'ultima rilevazione. Il picco di casi riguarda il comune di Aprilia, 74, mentre 35 positivi sono stati registrati a Latina (più o meno stabili), 32 a Fondi, 24 a Cori. Dieci comuni sono stati invece liberi da nuovi contagi. La curva è in crescita anche nel Lazio, dove ieri i contagi hanno superato quota 500 su circa 32.700 test, portando il rapporto tra positivi e tamponi a 1,5%. «Assistiamo ad un lieve incremento dei casi - ha commentato l'assessore regionale Alessio D'Amato - è necessario fare la dose di richiamo. Presto attiveremo una modalità ricordare la prenotazione a tutti coloro che rientrano nella circolare del Ministero.

