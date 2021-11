Martedì 16 Novembre 2021, 05:04

LA SITUAZIONE

Torna a scendere la curva dei contagi nel Lazio e anche in provincia, ma è l'effetto del numero più basso di tamponi molecolari e testi rapidi processati nel corso del fine settimana, che ammontano a poco più di 300 rispetto ai quasi mille dei giorni scorsi. La Asl riporta infatti nel bollettino di ieri 48 nuove positività, un dato che arriva dopo picchi importanti che hanno riportato il territorio pontino ai livelli di sei mesi fa. Per inciso è il dato peggiore degli ultimi lunedì.

Questa volta i numeri maggiori arrivano dalla città capoluogo, che conta ben 30 nuovi casi, alcuni dei quali relativi a focolai familiari, altri a contatti lavorativi mentre la maggior parte sono riferiti a un cluster scoperto in una casa alloggio per anziani. All'interno della struttura sono stati scoperti infatti sei ospiti contagiati dal covid a cui si aggiungono tre operatori, per un totale di nove contagi. La situazione è attentamente monitorata dall'azienda sanitaria e come già accaduto per casi analoghi registrati in provincia è stata disposta la chiusura della comunità alloggio, temporaneamente trasformata in una struttura covid con l'isolamento di tutti i presenti. I pazienti anziani saranno assistiti dal personale interno, visitati dalle Uscar e, in caso di sintomatici, sottoposti alla cura con anticorpi monoclonali presso l'ospedale Goretti. Nelle prossime ore il sindaco firmerà un'apposita ordinanza.

Tornando invece agli altri contagi accertati nelle ultime 24 ore sul territorio, scende la curva ad Aprilia che arriva a contare solo cinque casi dopo i grandi numeri delle ultime settimane. Proprio in città però, come annunciato, è arrivata un'ordinanza del Comune, su proposta dall'azienda sanitaria, che rende di nuovo obbligatorio l'utilizzo della mascherina anche all'aperto a causa dell'elevata incidenza dei casi (1,8). Sono i cinque anche i contagi registrati a Cisterna, tre invece nel comune di Pontinia, due a Minturno e uno rispettivamente a Sabaudia, Sezze e Terracina. Nonostante la flessione di ieri i contagi sono però già schizzati oltre quota mille dopo appena 15 giorni dall'inizio del mese, mentre in tutto ottobre erano stati 1.029 totali. La media attuale è dunque di 67 nuovi positivi ogni giorno.

Il report della Asl da due giorni non segnala nuovi decessi legati al covid, ma le vittime del virus a novembre sono già 13 mentre ammontano complessivamente a 662 dall'inizio della pandemia ad oggi su 40mila casi trattati nei comuni pontini. Un solo paziente è stato ricoverato al Goretti mentre per altri due è stato disposto il trasferimento in altre strutture sanitarie della rete del Lazio, mentre il nosocomio di Latina si prepara ad aumentare i posti letto dedicato al covid. A conti fatti fino ad oggi, nonostante la percentuale di aumento di contagi che cresce di settimana in settimana, la situazione sembra ancora sotto controllo.

L'incidenza più elevata di casi riguarda proprio il comune di Aprilia mentre nel resto della provincia l'incidenza media è di 1,1. Siamo ancora lontani dunque dai valori di allarme di 250 positivi ogni 100mila abitanti, ma è necessario non abbassare la guardia e ricordare che il covid corre ancora veloce e continua a fare vittime.

Intanto nel Lazio aumentano i ricoveri: nelle aree mediche degli ospedali della Regioneo sono entrati altri 21 pazienti per un totale di 579 posti letto occupati, mentre le terapie intensive della regione sono a quota 75.

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA