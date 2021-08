Venerdì 13 Agosto 2021, 05:01

LA SITUAZIONE

Migliorano le condizioni del bambino di 2 anni di Formia contagiato dal covid e ricoverato per una polmonite all'ospedale Bambino Gesù di Roma, tanto che i sanitari hanno disposto le sue dimissioni e ora potrà essere seguito da casa. Ma il cluster familiare intanto si è allargato ancora e le persone positive dei due nuclei familiari sono salite complessivamente a dieci, di cui sei adulti e quattro minori, compreso il bimbo di due anni. Padre, madre, zio e zia sono ancora ricoverati in alcuni ospedali romani, tra Gemelli e Casal Palocco, gli altri sono invece asintomatici e stanno seguendo l'isolamento domiciliare. Il dipartimento di prevenzione della Asl pontina è riuscito a risalire al caso indice, identificato nella zia del piccolo, sorella della madre, la prima ad essere stata colpita dal virus. Il contagio si è poi rapidamente allargato, prima al marito e poi alla sorella, raggiungendo tutti i componenti dei due nuclei. Nessuno di loro si era sottoposto alla somministrazione del vaccino, né risultano a loro nome prenotazioni già effettuate. La conseguenza è che alcuni hanno contratto il covid e sono finiti in ospedale: nonostante l'età non a rischio (under 50) le condizioni dei quattro adulti, in particolare del padre e della zia del bambino, sono apparse subito serie e il quadro clinico ha fatto propendere i sanitari dell'ospedale Dono Svizzero di Formia per un immediato trasferimento a Roma. «Questa è una provincia in cui le vaccinazioni stanno andando bene commenta il responsabile del dipartimento di prevenzione della Asl Antonio Sabatucci e la stessa regione Lazio è fra le prime in Italia per numero di somministrazioni. Qui abbiamo allargato la campagna in modo capillare anche alla numerosa comunità indiana, cercandole le persone nei loro luoghi di residenza. Ma c'è uno zoccolo duro di italiani che non vuole vaccinarsi».

OPEN DAY

Proprio per l'avvio dell'anno scolastico in sicurezza sono stati previsti due giorni di vaccinazioni senza prenotazione dedicate a studenti tra i 12 e i 18 anni e docenti, con un open day in programma il 21 e 22 agosto all'Abbvie di Aprilia, alla ex Rossi Sud di Latina e al centro Itaca di Formia dalle 8 alle 20, alla casa della salute di Priverno e all'ospedale Fiorini di Terracina dalle 14 alle 20 e all'ospedale di Fondi dalle 8 alle 14. Intanto, il bollettino ha contato ieri ancora 47 contagi su 661 tamponi, mostrando ancora una situazione seria, sul fronte dei contagi, ma stabile. Il totale di agosto sale così a 519, solo contando i residenti in provincia. Da nove giorni però non si registrano nuovi decessi, mentre i ricoveri sono stati tre, le guarigioni 33 e le dosi somministrate 3.509. Una buona notizia arriva infine da Roccasecca dei Volsci, dove i tamponi molecolari eseguiti su sette partecipanti alla gita del 1 agosto con il centro anziani sono risultati negativi.

Laura Pesino

