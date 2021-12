Giovedì 2 Dicembre 2021, 05:02

LA SITUAZIONE

Due soli giorni di tregua, con contagi sotto quota 100, e ora la curva è tornata a salire e il mese di dicembre si apre con 132 nuovi positivi su oltre 1.200 tamponi e due vittime.

LA MAPPA

A pesare sull'impennata di casi è soprattutto il capoluogo che ieri ha toccato i 37 contagi, alcuni dei quali legati ad ambienti di lavoro e a festeggiamenti ma la maggior parte a focolai familiari e scuola. La città di Aprilia conta invece 22 positivi, 14 sono a Cisterna e altrettanti a Terracina, 12 sono a Formia. Più bassi i numeri degli altri comuni della provincia, tra cui figura anche l'isola di Ponza con sette contagi. Quattro sono poi a Gaeta, Sermoneta e Sezze, tre a Sabaudia, due a Itri, Pontinia e Minturno, uno a Fondi, Lenola, Monte San Biagio, Roccasecca dei Volsci e Sperlonga. A perdere la vita due pazienti di Aprilia e Formia, il primo di 74 anni, la seconda di 80. Entrambi erano ricoverati all'ospedale di Casalpalocco, avevano importanti patologie pregresse ed erano vaccinati con doppia dose. I decessi tra i residenti della provincia di Latina salgono così a 673 complessivi dall'inizio della pandemia ad oggi. Il bollettino dell'azienda sanitaria riporta anche due ricoveri al Goretti a cui si aggiunge però il trasferimento verso ospedali della Capitale di altri due pazienti contagiati e in condizioni serie.

LE SOMMINISTRAZIONI

Buoni i dati relativi alle vaccinazioni, che sono state 2.814 nelle scorse 24 ore. Di queste, 364 sono prime dosi, 373 seconde dosi e infine 2.077 dosi booster. Nell'arco dell'ultima settimana, tra il 24 e il 30 novembre, quasi 2mila persone hanno scelto di vaccinarsi e hanno ricevuto la prima dose del siero anti covid, poco meno di 3mila la seconda, mentre i richiami somministrati sono stati 12.137, per un totale di 17mila vaccinazioni. Intanto, i contagi continuano a salire ma meno rapidamente di prima. Nel periodo compreso tra il 24 e il 30 novembre in tutta la provincia si sono registrati 836 casi di positività, 100 in più di quelli della settimana precedente, mentre nei primi sette giorni del mese erano 378. Sono stati quattro invece i decessi causati dal virus e 14 i ricoveri all'ospedale Goretti di Latina, entrambi i dati in linea con quelli dell'ultima rilevazione. A crescere sono state invece proprio le vaccinazioni, praticamente raddoppiate

STUDENTI E PROF

Un ultimo dato riguarda le scuole, con 32 classi in quarantena in tutta la provincia, 124 studenti positivi e ulteriori 18 casi tra docenti e personale scolastico, per un totale di 142 contagi. Ventuno casi hanno riguardato alunni dell'infanzia, 81 bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni, 22 studenti tra 14 e 18 anni. Dati lievemente in discesa rispetto ai giorni scorsi, ma comunque in grado di trascinare verso l'alto la curva.

Laura Pesino

