Martedì 31 Agosto 2021, 05:02

LA SITUAZIONE

Scendono ora a 20 i contagi di covid tra i residenti della provincia pontina, ma l'ultima rilevazione della Asl è il risultato di appena 250 tamponi processati nel fine settimana, meno della metà di quelli normalmente lavorati. Otto di questi riguardano la città capoluogo, due invece sono stati i casi accertati ad Aprilia, Fondi e Roccagorga, uno solo infine nei comuni di Cisterna, Minturno, Pontinia, Sabaudia, Sezze e Terracina. Il mese di agosto segna ormai oltre 1.300 nuove positività, mentre luglio ne aveva avute in totale 769. Quella di ieri è stata ancora una giornata senza decessi, ma il bollettino non ha riportato neanche ulteriori guarigioni. Sono stati invece tre i ricoveri ospedalieri nelle scorse 24 ore mentre la campagna vaccinale ha contato altre 2.043 somministrazioni nei vari hub del territorio. Intanto, proprio sul fronte delle vaccinazioni e della sicurezza per il rientro a scuola, la Asl di Latina sta cercando di mettere insieme i dati relativi a docenti e ragazzi non ancora vaccinati per avere una visione più chiara della situazione e delle misure da adottare anche rispetto alle direttive del Governo. Un'operazione però piuttosto complessa perché al momento le nomine del personale docente non sono state ancora completate e l'Ufficio scolastico regionale non saprà quanti docenti residenti fuori regione arriveranno a settembre nelle scuole della provincia di Latina. Per completare il quadro sarà dunque necessario attendere ancora alcuni giorni, mentre va avanti invece il lavoro della commissione che sta valutando la situazione del personale non vaccinato dell'azienda sanitario, analizzando la certificazione medica prodotta e stabilendo, sulla base delle ragioni che sono alla base della scelta di rifiutare il vaccino, l'eventuale ricollocazione o la sospensione. Proprio sulla vaccinazione punta ancora l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato: «La campagna non si arresta ha dichiarato Invito tutti quanti non lo abbiano ancora fatto a vaccinarsi. Dal 1 settembre, oltre ai cittadini già prenotati, sarà possibile ricevere la vaccinazione anche recandosi direttamente presso gli hub». La regione ieri ha raggiunto quota 7,7 milioni di somministrazioni e domani, stando alle prenotazioni, 4 milioni di cittadini residenti avranno completato il percorso vaccinale. Un ultimo sguardo ai contagi, che nelle scorse 24 ore in tutta la regione sono stati 321, con quattro nuovi decessi e un aumento di ricoverati.

Laura Pesino

