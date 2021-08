Domenica 1 Agosto 2021, 05:01

LA SITUAZIONE

Si è chiuso con altri 47 contagi il mese di luglio, per un totale di 769 nuovi positivi in 31 giorni, il doppio del mese scorso, e una media di oltre 24 casi al giorno. Ma la curva è tornata in salita solo nelle ultime due settimane, quando il virus ha ripreso a circolare in modo preoccupante sotto la spinta della variante Delta. La situazione al momento sembra stabile e la maggior parte dei casi, fatta eccezione per alcuni rientri dalle vacanze, è prevalentemente legata a link epidemiologici di tipo familiare e amicale aggravati dalla mancanza di distanziamento sociale e dal mancato uso dei dispositivi di protezione.

La metà dei nuovi positivi accertati ieri si concentra in tre comuni, quelli di Formia, Latina e Sezze, che contano otto ciascuno. Quattro sono invece i contagi nella città di Aprilia, tre a Sabaudia e San Felice Circeo, due a Cisterna, Minturno, Santi Cosma e Damiano e Terracina, uno infine rispettivamente a Fondi, Gaeta, Rocca Massima e Sermoneta. Nonostante l'incremento esponenziale vissuto in questa fase, la provincia pontina è ancora lontana, numeri alla mano, dalla soglia di rischio dei 250 casi ogni 100mila abitanti. Gli indici però crescono in particolare nei comuni del litorale ed è qui che si concentrerà per tutti i mesi d'estate l'attenzione della Asl. Il focolaio nel camping di Fondi è stato immediatamente monitorato e al momento tenuto sotto controllo grazie ad una serie di misure di sicurezza adottate con un'ordinanza del Comune su richiesta della Asl e l'obbligo di indossare la mascherina di protezione è già scattato in alcuni comuni presi d'assalto dai turisti come San Felice Circeo, Sperlonga e Ponza.

Intanto la buona notizia arriva sul fronte dei decessi: da 11 giorni il territorio non ha nuove vittime del Covid, che restano ferme a quattro nel corso del mese. I ricoveri sono ancora stabili e nelle ultime 24 ore un solo paziente ha avuto necessità di ricorrere alle cure ospedaliere, mentre sono le guarigioni notificate dalla Asl.

LA CAMPAGNA

Le dosi somministrate riportate nel bollettino sono state invece 4.852, per un totale che ha superato quota 537mila. Il quadro del Lazio segna invece 742 nuovi contagi, 103 in meno rispetto a una settimana fa, tre decessi e 188 guariti. Ma l'assessore alla Sanità della Regione Alessio D'Amato precisa che «il Lazio rimane in zona bianca e resta bassa la pressione sulla rete ospedaliera». La campagna vaccinale ha inoltre già raggiunto 6,9 milioni di dosi somministrate. «Domani (oggi ndr) dichiara ancora l'assessore si raggiungerà il traguardo del 70% della popolazione adulta vaccinata con ciclo completo. Il Lazio rispetta l'indicazione di Ursula Von Der Leyen».

Laura Pesino

