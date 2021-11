Sabato 13 Novembre 2021, 05:01

LA SITUAZIONE

Si raggiunge un nuovo picco in provincia di Latina, peggiore dei precedenti. I nuovi contagi registrati in 24 ore sono 145 su oltre mille test, distribuiti complessivamente in 22 comuni ma oltre la metà dei quali concentrati tra Latina e Aprilia. Il capoluogo pontino in particolare segna un record che non si registrava da molti mesi: 44 casi, esattamente il doppio del giorno precedente, quasi tutti dovuti a contatti familiari e scolastici e in due casi a festeggiamenti.

Segue la città di Aprilia con un altro numero preoccupante: 36 contagi, anche in questo caso legati ad ambiti familiari e scolastici. Sono stati poi accertate 12 positività a Formia e 10 ad Aprilia, che è arrivata a contare 453 cittadini attualmente positivi, mentre da altri comuni arrivano numeri più bassi: quattro i casi scoperti a Castelforte, Fondi, Minturno e Priverno, tre quelli di Gaeta, Itri, Sezze e Sermoneta, due rispettivamente a Cori, Norma, Pontinia, Santi Cosma e Damiano, Sonnino e Sperlonga. La quarta ondata è davvero iniziata e il bilancio dei primi giorni di novembre, con 749 contagi, è già preoccupante. A questo dato si aggiunge quello dei decessi (12 dall'inizio del mese), altrettanto grave. Il bollettino della Asl segnala infatti un'altra vittima, un paziente di Cori di 75 anni che aveva anche completato per tempo il ciclo vaccinale.

CHI SONO I NUOVI POSITIVI

A conti fatti nella platea dei nuovi positivi delle ultime settimane il 50% non risulta vaccinato e appartiene, in proporzione, a una fetta più piccola di popolazione che ha scelto di non ricevere nessuna dose del siero anti covid, una percentuale questa che sale però in alcuni comuni come quello di Aprilia. E' anche vero però che il restante 50% è vaccinato con doppia dose, eppure comincia a contagiarsi.

Stiamo osservando che dopo circa sei mesi dalla seconda dose spiega il responsabile del dipartimento di prevenzione della Asl Antonio Sabatucci la protezione inizia a calare. La terza dose, soprattutto per gli over 60, in questa fase diventa quindi strategica. E' fondamentale vaccinarsi, ma è importante anche osservare tutte quelle regole di protezione che conosciamo.

Le direttive della Asl riguardano dunque la distanza di sicurezza interpersonale, l'utilizzo delle mascherine di protezione sempre in luoghi chiusi e all'aperto quando non possa essere garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, il lavaggio delle mani, l'utilizzo della ventilazione in ambienti chiusi, la disinfezione delle mani. Misure che ormai in molti sembrano aver dimenticato e che dovrebbero invece far parte della quotidianità di ciascuno.

LE SCUOLE

Un discorso meritano poi le scuole, luoghi in cui il virus continua a correre veloce. Il totale degli studenti attualmente positivi al covid è 134, a cui si aggiungono altri 21 positivi tra il personale scolastico per un totale di ben 155 casi rilevati solo nel periodo compreso tra il 3 e il 12 novembre, con 80 classi in quarantena. Se si considera poi il periodo compreso dal primo settembre ad oggi gli alunni contagiati negli istituti pontini sono stati invece addirittura 405 e 70 sono stati i casi accertati tra docenti, collaboratori ed educatori, con 228 classi in quarantena. E ora la situazione rischia di complicarsi ancora con l'entrata in vigore delle nuove regole relative alla quarantene, che fanno scattare la quarantena non più con uno ma con due positivi all'interno di una classe. Attualmente in molte classi della provincia i contagiati sono molto di più.

Laura Pesino

