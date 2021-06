LA SITUAZIONE

Crollano i casi di covid nella provincia di Latina, arrivando a toccare numeri che non si vedevano da molti mesi. Su 384 tamponi processati i nuovi positivi riportati sul bollettino della Asl di ieri sono stati infatti appena tre, un dato che, andando indietro nei mesi, ritroviamo addirittura il 5 settembre scorso. Considerando che solo due mesi fa, il 4 aprile, i contagi erano stati oltre 200 sul territorio pontino e che nella stessa giornata di maggio erano stati invece 59, è ben evidente che il virus perde sempre più quota anche grazie a una campagna vaccinale che nel Lazio conta ormai oltre 3.580.000 somministrazioni e in provincia 258mila. I tre nuovi contagi sono stati accertati nei comuni di Aprilia, di Fondi e di Minturno. Nessun caso è stato accertato nel capoluogo pontino, prima volta dopo quasi un anno, che ha visto un calo repentino dei dati nelle ultime settimane. Il bollettino dell'azienda sanitaria non riporta inoltre nuovi decessi nelle ultime 24 ore e uno solo è stato accertato dall'inizio di giugno. Sono state invece 146 le guarigioni notificate e due invece i ricoveri ospedalieri per pazienti che hanno visto aggravarsi le loro condizioni. Un balzo in avanti è stato fatto ancora nella campagna vaccinale, con 4.453 dosi somministrate sul territorio pontino nella giornata di ieri. La provincia torna a respirare e guarda con fiducia al futuro dopo sedici mesi durissimi, tre zone rosse (la prima a Fondi, poi Roccagorga in inverno e Bella Farnia per la diffusione dei casi fra gli indiani), quasi 700 morti e più di 32mila positivi accertati. Resta sotto quota 200 anche la curva del Lazio che ieri ha contato per la precisione 197 contagi, un dato in linea con quello del giorno precedente. Le guarigioni sono state 1.106 e nove i decessi accertati a causa del virus. Calano ancora complessivamente i numeri dei ricoveri in area medica e in terapia intensiva, diminuiti rispettivamente di 46 e sei unità e arrivando dunque a 747 e 128. La regione dunque conferma numeri da zona bianca nonostante si mantengano stabili i test (circa 26mila quelli processati nelle scorse ore, tra molecolari e antigenici). Per quanto riguarda le vaccinazioni il Lazio apre alla fascia di età 12-16 anni, chiudendo un accordo con i pediatri che potranno contare sul supporto scientifico dell'ospedale Bambino Gesù di Roma e annunciando nuovi Junion Open Day il primo dei quali in programma a Rieti domani con 120 dosi del siero Pfizer.

La.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA