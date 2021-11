Martedì 30 Novembre 2021, 05:02

LA SITUAZIONE

Scendono a 76 i contagi registrati ieri nei comuni della provincia pontina, ma a fronte di poco più di 300 tamponi processati nel corso del fine settimana. Per numero di casi positivi restano in testa i comuni di Aprilia, con 16 contagi, e quello di Latina con 15, ma anche Sezze ieri ha registrato 10 positivi fra i suoi residenti, quasi tutti scoperti in ambito familiare. Cinque sono poi nei comuni di Bassiano, Fondi e Sermoneta, quattro a Cisterna e Sabaudia, tre a Pontinia, due a Cori e Terracina, uno infine a Formia, Norma, Priverno, San Felice Circeo e Ventotene. Si arriva così a 2.524 positivi accertati solo a novembre, con 22 vittime lasciate sul campo dal covid dall'inizio del mese (671 in quasi due anni di pandemia). La Asl non ha notificato nessuna nuova guarigione mentre i ricoveri al Goretti sono stati due e tre invece i pazienti trasferiti in altri ospedali della rete regionale.

La curva sale e il tasso di positività in tutta la provincia arriva a 141 contagiati su 100mila abitanti, nella città di Latina a 182, dati comunque lontani dalla soglia di allarme di 250 su 100mila abitanti. Il comune però che si avvicina a questa pericolosamente a questa quota è quello di Aprilia, con 248,4 positivi su 100mila abitanti. Un parametro che va però unito ad altri dati relativi al numero dei decessi e dei ricoveri. Per ora dunque il comune a nord della provincia, dove proprio ieri il sindaco ha prorogato l'obbligo della mascherina anche all'aperto, resta al riparo dalla zona rossa pur registrando un'incidenza molto alta di contagi.

La situazione del territorio sarà al centro di una imminente riunione che sarà convocata di nuovo in prefettura con l'azienda sanitaria e le forze dell'ordine per fare il punto sulle azioni da intraprendere, soprattutto dal punto di vista dei controlli e delle misure di prevenzione in vista delle festività e degli eventi natalizi e alla luce dell'appello lanciato dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a sindaci e prefetti ad adottare, dove necessario, l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto. Intanto, in tutto il Lazio aumentano le vaccinazioni. Nella sola giornata di domenica sono state 27mila le dosi somministrate, con un incremento del 90% rispetto alla settimana precedente. Per quanto riguarda il territorio pontino, le somministrazioni sono state 1.671, di cui 315 prime dosi, 326 seconde e 1.030 dosi booster. Dalla mezzanotte si aprono inoltre le prenotazioni sul portale regionale della terza dose per gli over 18. Il sistema collocherà l'utente in automatico dopo 150 giorni dall'ultima somministrazione e alla prima data utile. Sono disponibili oltre 2 milioni e 500mila posti tra dicembre e gennaio: dal primo dicembre 40mila posti al giorno. Un ultimo accenno ai contagi: i positivi sono stati ieri nella regione 1.121, con cinque decessi e un aumento costante dei ricoveri ospedalieri, che in area medica sono arrivati a quota 735 e a 95 per le terapie intensive.

Laura Pesino

