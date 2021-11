Giovedì 4 Novembre 2021, 05:01

LA SITUAZIONE

Quaranta nuovi contagi su oltre 800 tamponi registrati in provincia. Il numero più alto riguarda ancora la città di Aprilia che ha contato nell'arco dell'ultima giornata 13 positivi, a cui seguono i cinque di Sonnino, i quattro di Fondi e Latina, i tre di Cisterna e i due di Bassiano, Itri e Sermoneta, mentre un solo casi è stato accertato nei comuni di Cori, Pontinia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina. Nei primi tre giorni del mese i contagi complessivi sono stati 75. Nessun decesso e un solo ricovero nel bollettino dell'azienda sanitaria e 75 invece le notifiche di guarigione. . I nuovi contagi sono sempre il risultato di una diffusione del contagio per lo più nell'ambito familiare e amicale, scolastico e in qualche caso di lavoro.

IL CLUSTER

Negli ultimi giorni è stato scoperto anche un altro piccolo focolaio all'interno di un'altra casa di riposo del comune di Lenola per la quale ora è stata disposta la chiusura. I positivi accertati attraverso il tampone molecolare sono sei ospiti e due operatori, ma tutti si trovano in buone condizioni di salute. Nella casa di riposo era stata già avviata la somministrazione della terza dose di vaccin.

ATTIVATE USCAR

La Asl ha fatto sapere di aver attivato l'Uscar per i pazienti anziani che presentano alcuni sintomi e che con ogni probabilità, come già accaduto per situazioni analoghi, saranno trasferiti temporaneamente in ospedale per essere sottoposti alla cura con anticorpi monoclonali. Intanto, è stato analizzato il quadro settimanale della curva, che si mostra ancora in salito rispetto all'ultima rilevazione del 26 ottobre. Nell'arco degli ultimi sette giorni (dal 27 ottobre al 2 novembre) i contagi sono saliti complessivamente da 288 a 304 fra i comuni della provincia pontina, con una situazione più preoccupante nella città di Aprilia che da sola ne ha contati ben 100. Latina ha fatto registrare invece 51 positivi, 31 il comune di Fondi, 14 la città di Cisterna, 12 Terracina, 11 rispettivamente Sezze, Cisterna e Formia, solo per restare ai numeri a doppia cifra. Nel periodo considerato, due sono stati in particolare i picchi registrati: i 67 casi del 27 ottobre e i 66 dei 31. Quella appena trascorsa è stata però anche la settimana in cui si sono verificati ben tre decessi legati al covid rispetto ai sei totali dell'intero mese, mentre i guariti sono stati solo 137 a fronte dei 212 della settimana precedente.

I VACCINI

Dopo il crollo del fine settimana festivo sono poi riprese a ritmo spedito le vaccinazioni: 1.135 nella giornata di ieri, tra cui molte terze dosi. Nell'ultima settimana sono state 7.255 (contro le 7.509 di quella precedente). Quanto alle scuole infine, la curva mostra una lieve crescita nell'ultima settimana. Alla data di martedì 2 novembre si contavano 27 classi in quarantena fra gli istituti pontini, 51 studenti positivi e sei casi tra docenti e personale scolastico. Negli ultimi sette giorni, in particolare, sono aumentati i contagi fra i piccoli alunni dell'infanzia, saliti da 8 a 13. Sono invece stabili i positivi tra gli studenti con meno di 14 anni (32 in totale) e fra quelli dai 14 ai 18 (6).

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA