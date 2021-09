Sabato 4 Settembre 2021, 05:03

MINTURNO

Sarà corsa a tre, a meno di sorprese dell'ultima ora, per il rinnovo del consiglio comunale di Minturno. Il sindaco uscente, Gerardo Stefanelli, si ripropone agli elettori con una formazione quasi del tutto rinnovata con ben 5 liste, di cui tre sono state già presentate ieri. La prima consegnata è stata la lista civica Minturno 2030 (ex Minturno Cambia), nella quale si sono ricandidati i consiglieri uscenti Ines Conte, Gennaro Orlandi e Giuseppe Pensiero, oltre agli assessori Daniele Sparagna ed Elisa Venturo. A seguire Città Futura, nella quale sono confluiti i consiglieri del Pd Francesco Sparagna e Americo Zasa, il delegato Mario Mirco Mendico proveniente da Minturno Cambia, e si sono aggiunti l'ex assessore Luca Salvatore e Massimiliano Raviene, genero del consigliere uscente dell'opposizione Maurizio Faticoni che si è ritirato dalla politica. Altra lista presentata ieri è Idee e Legalità, che fa capo all'avvocato Massimo Signore, sfidante al ballottaggio con Stefanelli e oggi confluito nella coalizione del sindaco uscente. In lista anche la consigliera uscente dell'opposizione avvocato Maria Di Girolamo ed ex consiglieri come Elena Conte, Filippo Corrente e Antonio Sparagna. Riconfermata la lista attualmente in maggioranza Insieme per Minturno, con l'assessore Mino Bembo e il consigliere Domenico Riccardelli. Infine all'ultimo momento è stata confermata la lista del Pd, travolta dal caso di Giuseppe Tomao, ex presidente del consiglio coinvolto nella concorsopoli Asl. A sfidare il sindaco Stefanelli saranno l'avvocato Pino D'Amici, sostenuto da FdI, che ieri ha consegnato la lista e le civiche Minturno Domani, Minturno Libera e D'Amici Sindaco; e il consigliere d'opposizione della Lega Massimo Moni, sostenuto anche dalla lista capeggiata dall'ex sindaco Aristide Galasso.

Giu.Ma.

