Si è svolto ieri pomeriggio un primo incontro interlocutorio tra la Corden Pharma e i sindacati che chiedono di bloccare gli 82 licenziamenti annunciati dall'azienda, e già inseriti nel piano concordatario avvallato dal Tribunale.

La procedura di licenziamento collettivo per gli 82 dipendenti, su 392, è stata avviata la scorso 29 luglio e i sindacati hanno subito chiesto un incontro per cercare di trovare una soluzione. Ieri l'azienda si è mostrata disponibile a prolungare la cassa integrazione per altri sei mesi, «Ma temiamo che al termine, non cambierà nulla - spiega Sandro Chiarlitti, segretario della Filctem Cgil - perché Corden non ha avviato politiche di investimento, la cessione della piattaforma ecologica (dove risultano 7 esuberi) non si è ancora concretizzata perché mancano le autorizzazioni e il socio di riferimento, Ici Italia Holding è intenzionato a lasciare e ha dato mandato per vendere il sito di Sermoneta. La preoccupazione di tutti i lavoratori, dunque, è tangibile. In questi giorni abbiamo avuto modo di leggere approfonditamente la procedura e abbiamo il concreto timore che la proprietà non abbia alcun interesse a rilanciare l'attività produttiva ma stia solo inseguendo l'equilibrio finanziario a discapito dei lavoratori».

Entro la fine di agosto si terrà un nuovo incontro, ma intanto i lavoratori oggi, hanno indetto uno sciopero di 8 ore, a partire dalle 9:30 perché «siamo a un punto di non ritorno e la procedura di licenziamento, è il colpo finale di una già traballante organizzazione del lavoro. Chiediamo che il Ministero dello sviluppo economico nomini un commissario per gestire questa crisi, oltre che l'appoggio delle istituzioni», spiega la Filctem. L'azienda ha individuato le figure in eccesso in particolare nell'area Production and Tech (44 su 82), ma anche in tutti gli altri settori: Quality Operation (14 esuberi), Supply Chain e Im (11 esuberi), Ingegneria e Manutezione (8), e infine 5 nella Governance.

L'azienda ha specificato che in larga parte ha influito anche la mancata istruzione di molti dipendenti, cosa che invece non accade nella maggior parte dei competitor che in larga parte hanno in organico laureati. La paura dei sindacati è che l'azienda voglia lasciare il territorio: «Da una parte si dichiarano 82 esuberi, dall'altra ci sono in cassa integrazione sono 40 dipendenti. Inoltre, visto l'incremento del fatturato previsto nel piano nel prossimo triennio, non capiamo per quale motivo dovrebbero esserci esuberi. A questo si aggiunge il mancato rispetto dell'accordo sottoscritto in Regione per un investimento di 35 milioni di euro, è la dimostrazione che la proprietà non ha mai creduto nel rilancio dello stabilimento. Classificare l'attuale personale in base al livello di istruzione definendo incolmabile l'attuale deficit di competenze, è un offesa alla storia dello stabilimento, nascondendo il fatto che molte competenze sono fuggite per mancanza di prospettive».

Ecco i motivi che spingono oggi i lavoratori a protestare e a chiedere l'intervento delle istituzioni.

