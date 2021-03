4 Marzo 2021

IL CASO

Comuni e associazioni chiedono una nuova Valutazione di impatto ambientale (Via), ma per la Regione non è richiesta. È braccio di ferro, sull'inceneritore che la Corden Pharma di Sermoneta intende riattivare presso il proprio impianto per trattare anche per conto terzi rifiuti pericolosi. Ieri si è svolta in Regione la conferenza di servizi per il riesame con valenza di rinnovo dell'Aia (Autorizzazione integrata ambientale) rilasciata otto anni fa all'azienda. Ieri alla seduta erano presenti i Comuni di Sermoneta, Latina, Sezze, Norma, oltre alla Fondazione Roffredo Caetani e l'associazione Strada del vino, mentre era assente la Provincia di Latina, che aveva aperto il procedimento di rinnovo, il Comune di Bassiano e il Consorzio Asi.

Tutte le amministrazioni e associazioni hanno ribadito la necessità della tutela dell'ambiente. In particolare, il Comune di Sermoneta, per una maggiore tutela e salvaguardia ambientale e nell'interesse della salute pubblica dei cittadini, ha ribadito di nuovo la necessità di sottoporre l'istanza a una nuova pronuncia di assoggettabilità a Via, trattandosi di un riesame Aia con valenza di rinnovo, anche a seguito delle modifiche alle norme di settore in materia ambientale. E la stessa posizione è stata ribadita anche dagli altri Comuni e dalla Fondazione Caetani.

LA REGIONE

Secondo la Regione Lazio, invece, una nuova Valutazione di impatto ambientale non sarebbe necessaria, per motivazioni normative e tecniche, che saranno esplicitate in una successiva relazione che sarà inviata alle amministrazioni. Per la riattivazione, ci saranno comunque aggiornamenti delle prescrizioni e l'ente romano ha richiesto a Corden Pharma approfondimenti e integrazioni di documenti da inviare entro un paio di giorni, aggiornando quindi la seduta. Nei siti adiacenti, rimarranno inoltre attive le centraline di rilevamento.

BELLINI: «PREOCCUPATI»

«Abbiamo espresso, insieme agli altri enti presenti, tutte le nostre preoccupazioni - spiega l'assessore all'Ambiente del Comune di Latina, Dario Bellini - La Regione non ha ritenuto necessaria una nuova Via in quanto si tratterebbe di una mera riattivazione di un impianto già autorizzato. È stato precisato che non saranno conferiti nell'inceneritore rifiuti che non siano del ciclo industriale di Corden Pharma, mentre il trattamento di rifiuti provenienti dall'esterno non andrebbe nell'inceneritore. Noi abbiamo sottolineato la preoccupazione della riattivazione, in un luogo delicato come quello, soggetto a un processo di ricostruzione dello strato socio economico grazie a imprenditori che hanno saputo sfruttare al meglio le risorse naturali e agroalimentari: c'è una Zps, c'è un monumento come il Giardino di Ninfa. Intendiamo quindi mantenere alta l'attenzione e massimo il controllo sulle procedure». L'impianto inceneritore della Corden Pharma di Sermoneta fu autorizzato nel 2014 dalla Provincia di Latina al trattamento di 39mila tonnellate annue di rifiuti pericolosi. Alcuni mesi fa è ripartita la procedura per la riattivazione dell'impianto, di fronte alla quale Comuni e soprattutto la Fondazione Roffredo Caetani hanno espresso il diniego per la delicatezza dell'ambiente circostante.

Andrea Apruzzese

