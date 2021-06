PRIVERNO

Sono risultati vani, fino ad oggi, gli accorati appelli della coppia Uigura rifugiata a Priverno perché perseguitata e che reclama da circa due anni, la riconsegna da parte della Cina, dei quattro figli adolescenti trattenuti in un orfanotrofio. Un silenzio che ha spinto i coniugi Abulikemu Maimaitiyimin di 48 anni e Kadier Mireban di 37, a passare ai fatti: nelle scorse settimane, purtroppo senza sortire l'effetto sperato, la coppia Uigura, insieme agli altri tre figli minori, ha protestato sotto le finestre del Ministero degli esteri, alla Farnesina.

In particolare, la famiglia uigura che si sente fortemente perseguitata dalle autorità cinesi, non si spiega come mai il nostro Ministro degli esteri non abbia raggiunto lo scopo di ottenere dalla Cina il ricongiungimento alla famiglia dei quattro adolescenti che si trovano in un orfanotrofio nella provincia dello Xinjiang. Chiedono di lascar partire i loro figlie per l'Italia visto che sono in possesso dei documenti rilasciati dal Servizio immigrazione della Prefettura di Latina già dalla data 18 novembre 2019.

Il rilascio degli adolescenti ad oggi ancora non è avvenuto e così la coppia uigura si è sentita in dovere di protestare ancora una volta, in modo sempre civile, presso il Ministero degli esteri.

Ma la coppia questa volta non era sola, in suo soccorso sono intervenuti Radio Radicale, l'ambasciatore Giulio Terzi («è una famiglia che ha bisogno di un impegno diretto della nostra diplomazia affinché i figli possano ricongiungersi con i genitori al più presto»), Laura Hart, l'onorevole Andrea Del Mastro delle Vedove (sul caso ha presentato una interrogazione parlamentare), con Tina Marinari di Amnesty Italia: «Abbiamo tantissimi bambini che sono detenuti in campi di rieducazione proprio con la discriminazione in atto in Cina contro la stirpe Uigura, ma aspettiamo l'ultimo passo del Governo italiano affinché possa arrivare al rilascio dei quattro bambini da parte dei cinesi».

Sandro Paglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA Martedì 22 Giugno 2021, 05:02