Si insedierà venerdì 5 novembre il nuovo Consiglio comunale. L'appuntamento è fissato alle 15, in prima convocazione. L'eventuale seconda seduta avrà luogo l'8 novembre alla stessa ora. Dove? Semplice e scontata la risposta da un punto di vista pratico: a palazzo De Magistris, nell'aula consiliare intitolata all'ex sindaco setino Alessandro Di Trapano. Ma la mancata indicazione del luogo di convocazione ha reso viziato il primo atto di indizione a firma del neo primo cittadino Lidano Lucidi, costretto ieri a firmarne un secondo a distanza di poche ore. Uno scherzetto in odore della festa di Halloween? Sicuramente un errore, subito rettificato. Ciononostante l'occasione si è fatta ghiotta per sparare a zero, con ironia e ilarità sui social, sulla inesperienza del nuovo sindaco di Sezze che alle ultime elezioni amministrative ha rivoluzionato il sistema politico del comune lepino. Comunque, risolto il giallo della location i neo eletti consiglieri sono stati chiamati alla seduta di venerdì prossimo alle 15, ed eventualmente l'8 novembre in seconda adunanza.

L'ORDINE DEL GIORNO

Apre la lista dei punti all'ordine del giorno dell'assise civica di insediamento l'esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti. Ma è fuori dubbio che i punti più attesi riguardano le elezioni del presidente e dei vice presidenti del Consiglio comunale e la comunicazione del sindaco relativa alla composizione della sua giunta e relative deleghe tra cui quella del vice, di cui Lucidi fino a ieri ha mantenuto il più stretto riserbo. «Posso solo dire ha commentato ieri il nuovo sindaco che il primo Consiglio sarà presieduto dal consigliere più anziano' fino alla elezione del presidente. Il consigliere più anziano è quello con il migliore quoziente tra i voti di lista e le preferenze. In Comune hanno fatto i calcoli e risulta il consigliere Luigi Rieti, il primo degli eletti di Identità setina, la lista più votata».

I GRUPPI

Saranno sette i gruppi consiliari che andranno a formare il nuovo Consiglio comunale di Sezze: tre di maggioranza e quattro di opposizione. Nel primo caso i gruppi saranno corrispondenti alle liste che hanno sostenuto la corsa del sindaco eletto Lucidi, quindi Identità setina, lista Lucidi Sindaco e Progetto Sezze 2000, composti dai rispettivi consiglieri eletti in ciascuna lista o eventuali nuovi ingressi per surroga. Stando al risultato elettorale il gruppo di Identità setina, salvo eventuali ingressi in giunta, sarà composto da Luigi Rieti, Michela Cappuccilli, Pasquale Casalini, Federica Pecorilli e Gianluca Calvano. Quattro i possibili componenti del gruppo lista Lucidi Sindaco, sempre salvo eventuali surroghe: Pietro Del Duca, Rosetta Zaccheo, Marie France Pernarella e Gianluca Lucidi. Nel gruppo Progetto Sezze 2000, sempre al netto di eventuali sorprese, farebbe parte il consigliere Orlando Santoro. Più articolato il discorso relativo ai gruppi di opposizione. Lo schieramento guidato dal candidato sindaco Sergio Di Raimo, sconfitto al ballottaggio, avrà due gruppi: il Pd e Sezze Futura. Il candidato sindaco Di Raimo confluirà nel gruppo del Pd, come confermato ieri dal diretto interessato, e si troverà al financo di Armando Uscimenti, unico dem eletto. Del gruppo Sezze Futura faranno parte, in base al risultato elettorale, Alessandro Ferrazzoli e Dorin Adrian Briciu, primo romeno eletto nel Consiglio comunale di Sezze. Il candidato sindaco Serafino Di Palma, rimasto fuori dal ballottaggio, non aderirà a nessun partito volendo continuare ad esprimere la rappresentanza di tutte le liste che lo hanno sostenuto al primo turno, quindi confluirà nel gruppo misto. Dalla parte di Di Palma ci sarà anche il gruppo di Fratelli d'Italia con il consigliere Orlando Quattrini. In aula venerdì i consiglieri nomineranno i loro capigruppo.

