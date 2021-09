Domenica 12 Settembre 2021, 05:01

Nel corso della serata di venerdì 10 settembre i poliziotti della squadra volante della Questura e gli agenti della sezione di polizia stradale del capoluogo hanno effettuato una serie di controlli straordinari sul territorio, rivolgendo una particolare attenzione alla circolazione stradale sulle principali vie del capoluogo, senza trascurare i quartieri interessati dalla movida. L'operazione ad alto impatto ha consentito di identificare numerose persone e di controllare complessivamente 35 veicoli in transito. Le verifiche si sono concentrate soprattutto in prossimità degli abituali luoghi di ritrovo dei giovani, dove sono state fermati e identificati complessivamente 46 ragazzi. Nell'ambito dello stesso servizio di controllo sono state poi elevate diverse sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada nei confronti di conducenti di minicar. Uno dei veicoli condotti da ragazzi in particolare è stato sottoposto al sequestro amministrativo perché, come accertato nel corso della verifica, è risultato sprovvisto della copertura assicurativa. Altri due fermi sono scattati per altre irregolarità, tra cui il trasporto non consentito di un passeggero e il disturbo alla quiete per la musica ad alto volume in piena notte. La.Pe.

