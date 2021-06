IL BANDO REGIONALE

Tra i 59 progetti ammessi al finanziamento regionale per i contributi allo spettacolo dal vivo nel 2021 ci sono due associazioni pontine o che portano la loro arte in provincia di Latina. Hanno vinto il bando di finanziamento triennale il Festival TenDance 2020 a cura dell'associazione culturale Rosa Shocking (al 16esimo posto) e la Fondazione Campus internazionale di Musica con il Festival Pontino di Musica (al 24esimo posto) la cui edizione verrà presentata la prossima settimana a Latina.

Una notizia molto attesa dalle associazioni che hanno partecipato al bando considerando anche il grave momento di crisi che lo spettacolo dal vivo ha vissuto a causa del Covid. I progetti triennali finanziati sono 23 e si tratta di produzioni teatrali, orchestre ed ensemble musicali, progetti per favorire l'accesso dei giovani allo spettacolo dal vivo prosa, laboratori formativi, performance di danza, produzioni musicali, orchestre giovanili in collaborazione con le istituzioni scolastiche ma anche progetti di educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica. I progetti sono sostenuti con il fondo unico 2021, con una dotazione complessiva di oltre 1,9 milioni di euro.

«Un'azione fondamentale per sostenere un settore fortemente colpito da questa pandemia ma della cui passione abbiamo bisogno per tornare a vivere l'arte e la bellezza», ha detto il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Con il nuovo Piano Operativo 2021 per lo Spettacolo dal Vivo, agli 1,9 milioni di euro stanziati per il Regolamento, si aggiunge oltre 1 milione dedicato al settore e così suddiviso: 600 mila euro per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale attraverso lo Spettacolo dal Vivo destinati alle associazioni che operano nel settore per la realizzazione di progetti in specifici luoghi della cultura del Lazio; 200 mila euro per le Officine culturali e di teatro sociale; 91 mila euro per le Residenze artistiche a cui si aggiungono 120 mila euro di risorse del Ministero della Cultura, 100 mila euro per le bande musicali, i cori, la coreutica e il teatro amatoriale e altri 100 mila per i festival del folklore nel Lazio.

La Regione, nel Programma 2021 ha previsto inoltre nuove misure per venire incontro alle difficoltà dei tanti operatori del settore derivanti dalle misure per il contenimento della pandemia. Sono allo studio, infatti, ulteriori forme di sostegno e, come già avvenuto nel 2020, verrà valutata la possibilità di concedere deroghe al regolamento regionale e agli avvisi in corso.

