11 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







I DATI

Non migliora la situazione dei contagi in provincia di Latina, che sono ancora 143 su circa 1.200 test, tra antigenici e tamponi, effettuati. Un numero sostanzialmente in linea con i 147 casi del giorno precedente ma che si accompagna purtroppo a due decessi e a un numero ancora molto elevato di persone che hanno necessità del ricovero ospedaliero: ben 24 nell'arco di una giornata, lo stesso dato del 9 aprile che porta a contare complessivamente 97 ricoveri dall'inizio della settimana alla giornata di sabato. Una situazione dunque di grande pressione per l'ospedale che fa fronte come possibile a questa emergenza senza fine. Ieri sono state però 160 le nuove guarigioni, che si aggiungono alle 228 di venerdì, bilanciando almeno in parte la mole dei positivi accertati. I casi di ieri riguardano 24 comuni pontini, con un carico maggiore nella città capoluogo, con 38 contagi. Sono stati poi riportati 16 positivi nel comune di Aprilia e altrettanti in quello di Cisterna mentre negli altri territori si registrano numeri a una sola cifra: sono infatti sette i casi a Sonnino, sei a Formia, cinque nella città di Fondi ma anche a Pontinia, Sabaudia e San Felice Circeo, quattro nei comuni di Castelforte, Gaeta, Monte San Biagio, Sezze e Terracina, tre a Priverno e Sermoneta, due a Cori, Lenola, Maenza, Rocca Massima, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia, infine un solo caso rispettivamente a Minturno e Roccagorga. I dieci giorni del mese hanno fatto registrare già 1.553 casi di covid tra i residenti della provincia, in netto rialzo anche rispetto al mese di marzo quando nello stesso periodo di riferimento se ne contavano 1.225. Due le vittime, entrambe di 81 anni, una delle quali registrata a Pontinia, l'altra al di fuori del territorio della Asl. In totale si contano dunque 19 decessi tra i residenti della provincia dall'inizio di aprile e 480 dall'inizio della pandemia. Intanto ieri l'Unità di crisi della Regione Lazio ha reso noti i dati del monitoraggio del Dep Seresmi sulla distribuzione dei casi di positività divisi per provincia dall'inizio della pandemia ad oggi. Il 9,4% dei contagi arrivano dalla Asl di Latina ed è il dato più elevato tra le province del Lazio con l'esclusione naturalmente di Roma. L'età media dei casi è di 45 anni, equamente ripartiti tra maschi (48,7%) e femmine (51,4%). Il 77,3% del totale è stato individuato da attività di screening e il 22,7% da test per sospetto diagnostico. Inoltre, il 93,9% dei contagiati si trova attualmente in isolamento domiciliare e il 5,4% è in ricovero ospedaliero, lo 0,6% in terapia intensiva. I guariti rappresentano il 77,4%, i deceduti il 2,3%.

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA