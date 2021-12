Venerdì 24 Dicembre 2021, 05:01

CISTERNA

Si è tenuto ieri mattina a Cisterna di Latina il Consiglio Comunale che precede l'ultimo dell'anno, convocato per il 29 dicembre prossimo alle ore 10.30. In aula 16 consiglieri con, ad occupare i banchi dell'opposizione, solo Vittorio Sambucci e Simonetta Antenucci in quota alFratelli d'Italia. Vista l'assenza di interrogazioni e comunicazioni, il presidente del consiglio, Quirino Mancini, ha proceduto speditamente con l'esame dei punti all'ordine del giorno. Quasi tutti di natura economico-finanziaria, e preparatori all'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 in discussione nel prossimo Consiglio, i punti in discussione illustrati dal vice sindaco con delega assessorile al Bilancio, Maria Innamorato. L'assise è iniziata con la determinazione del prezzo di cessione delle aree da destinare ad attività produttive, un atto richiesto annualmente agli enti locali ma che, nel caso di Cisterna, non compete in quanto il piano degli insediamenti produttivi (PIP) è gestito dal consorzio Asi. Analogo il secondo punto riguardante il piano di edilizia economica e popolare (PEEP) San Valentino in cui sono rimasti disponibili per l'edificazione popolare due lotti sui quali ricade un contenzioso con una società che non ha mai realizzato le opere per cui il Comune ha revocato la convenzione urbanistica. I nuovi prezzi di cessione sono stati determinati con delibera giunta comunale e sono 37,15 euro (aree estensive) al mq e 47,74 euro al mq (aree intensive), che risentono solo dell'adeguamento ISTAT pari al 2,60%.«Confermate le aliquote Imu e le detrazioni che sono le stesse deliberate per il 2021. L'unica differenza - spiega Maria Innamorato - è l'imu sui terreni agricoli che il commissario ha deliberato in aumento nell'anno 2021 e per i quali abbiamo riconfermato l'aliquota».

D.Ron.

