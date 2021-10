Venerdì 29 Ottobre 2021, 05:02

IL PROGETTO

L'inaugurazione del progetto Perla è stata anche l'occasione per consegnare il bollino etico di qualità alle aziende che hanno aderito al progetto. Le prime quattro sono: la Fattoria solidale del Circeo, l'azienda agricola di Lesti Adelino e la società agricola semplice di Hossain e Miah, in provincia di Latina.

La quarta è un'azienda di somministrazione street food di Vincenza Ruggiero in provincia di Roma. La società agricola semplice di Hossain e Miah, «è un vero esempio di integrazione e sono onorato di consegnare io questo riconoscimento ha detto il presidente della Provincia Domenico Vulcano questa azienda è la dimostrazione che in questo territorio le buone pratiche di integrazione e rispetto della legalità sono possibili» Hossain e Miah sono due soci indiani dell'azienda agricola che si trova sulla Migliara 52 a Pontinia: «Siamo circa dieci dipendenti spiega Hossain e sono molto felice di aver ricevuto questo riconoscimento».

L'INTEGRAZIONE

«Un bollino che sì testimonia l'integrazione, ma che sottolinea anche l'importanza che le aziende siano messe nella condizione di guadagnare e confrontarsi nel mercato in modo leale, nella possibilità di investire. Tutto questo si può fare, come hanno dimostrato queste aziende, nel rispetto dei diritti di tutti i cittadini e lavoratori e dunque con il rispetto dei contratti di lavoro», ha sottolineato l'assessore Claudio Di Berardino.

