Martedì 14 Dicembre 2021, 05:01

FORMIA

Il Premio Remigio Paone sarà ospitato il prossimo anno nella sua sede naturale, il teatro che porta il nome del grande impresario teatrale formiano. Lo ha annunciato il sindaco Gianluca Taddeo durante la cerimonia della premiazione degli autorevoli esponenti del mondo dello spettacolo, del cinema e della musica che si è svolta nella sala consiliare Ribaud: Quest'anno non è stato possibile far svolgere l'evento in teatro perché la struttura di via Sarinola non è agibile da tempo. Abbiamo dirottato questa quinta edizione con ospiti di caratura nazionale ed internazionale nella sala istituzionale più importante della della città, quella del Consiglio comunale, ma ci impegneremo con tutte le nostre forze per riprendere i lavori e assicurare l'agibilità del teatro per consentirne la riapertura il prossimo anno in occasione della sesta edizione del Premio Remigio Paone, un valore aggiunto per la nostra città. Sono trascorsi appena tre mesi da quella mattina del 20 settembre in cui il commissario straordinario del Comune, Silvana Tizzano, e il presidente degli Istituti Riuniti del Lazio (ex Ipab) Fabio Belini, sottoscrissero la convenzione per l'utilizzo del teatro Remigio Paone e la successiva cessione dell'immobile al Comune di Formia. Bisognerà attendere il dicembre 2024 perché il Comune divenga l'effettivo proprietario del teatro, ma intanto l'ente locale può gestirlo ed effettuare a proprie spese i lavori (non pochi e sicuramente costosi) necessari per assicurarne l'agibilità e la ripresa degli spettacoli in una città che da unabbondanza di sale (il teatro Remigio Paone, l'Auditorium Vittorio Foa e la sala Falcone e Borsellino) è scesa a disporre di un unico spazio: quello del teatro Iqbab Masih in via Vitruvio, messo generosamente a diposizione dalla parrocchia della Madonna del Carmine e gestito dal Bertolt Brecht. L'annuncio del sindaco Taddeo ha chiuso in bellezza la 5^ edizione del Premio Remigio Paone, organizzato dall'associazione La Magica del presidente Augusto Ciccolella e che ha visto alternarsi tra i premiati, intervistati da Stefano Buttafuoco, volti noti come gli attori Franco Nero (che a Formia soggiornò giovanissimo durante le riprese a Itri della Bibbia con il regista John Huston), Erika Blanc, Danny Quinn e Stefania Masala , il regista Patrick Rossi Gastaldi, i musicisti Umberto Scipione e Alessandro Esseno, il rapper Leon Faun e il talent scout della Rca Roberto Fia.

Sandro Gionti

