Mercoledì 27 Ottobre 2021

IL CASO

È stato eseguito ieri mattina l'esame necroscopico sui corpicini dei conigli trovati morti all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina: sono quelli della colonia spontanea che si era formata vicino al Padiglione Porfiri e della quale sono stati trovati alcuni capi senza vita. Quattro coniglietti erano stati rinvenuti nella pineta vicino tra l'ex cup e la camera mortuaria, nella mattinata di lunedì, da un volontario dell'Enpa di Latina. Gli esemplari senza vita erano stati poi prelevati e portati all'istituto zooprofilattico di Latina per accertamenti. In base all'esame necroscopico eseguito ieri non si sarebbero resi evidenti segni di avvelenamento, ma l'ipotesi non è stata comunque esclusa: sono stati infatti prelevati dei campioni da far analizzare dal punto di vista tossicologico ai laboratori di Firenze.

«Un avvelenamento può essere dato da diverse cause, non solo fraudolente ha spiegato il dottor Giorgio Saralli, direttore dell'istituto zooprofilattico di Latina ma anche di tipo accidentale, come l'essere venuti a contatto con sostanze nocive come ad esempio può essere un lumachicida o un alimento alterato batteriologicamente». In effetti, per quanto monitorati dal servizio veterinario della Asl di Latina, quei coniglietti vivono liberi e quindi possono incontrare mille pericoli oltre all'affetto dei visitatori e del personale del Goretti. Ora bisogna attendere qualche giorno per i risultati delle analisi: per quelle virologiche, per sapere se gli animali siano morti per aver contratto qualche infezione, ci vorrà forse lunedì; per quelle tossicologiche circa un mese. Con esito positivo sul tossicologico, probabilmente scatterà una denuncia contro ignoti; con esito positivo sul virologico, è invece probabile l'abbattimento dell'intera colonia, ma dipenderà anche dal tipo di patogeno.

Stefania Belmonte

