Martedì 21 Settembre 2021, 05:04

SEZZE

Confronto tra i quattro candidati sindaco di Sezze, organizzato dalla Cgil, domenica scorsa al centro Anziani Ubaldo Calabresi. I civici Lidano Lucidi e Rita Palombi insieme a Serafino Di Palma, candidato del centrodestra e Sergio Di Raimo, sindaco dimissionario e candidato per il centrosinistra hanno risposto alle domande incentrate su diversi temi, come la Spl, la società di servizi municipalizzata, l'occupazione, i giovani che lasciano il paese, il disavanzo accumulato dal Comune e ovviamente della questione cimitero che ha animato gli animi.

ORGANIZZATO DA CGIL

«L'idea è quella di partire da qui per continuare la discussione anche in futuro, quando il primo cittadino sarà eletto ha detto il segretario della Cgil Frosinone e Latina, Giovanni Gioia il dibattito in questo momento è fondamentale perché noi come sindacato, ma credo anche i cittadini, vogliono conoscere quali sono gli interventi che si intendono fare in particolare sul tema lavoro e ovviamente sui fondi che dovranno arrivare con il Pnrr».

RISANAMENTO FINANZIARIO

Necessario ripartire dal risanamento finanziario dell'ente, che chiude l'ultima approvazione del Bilancio 2021/2023 con un disavanzo di 3,6 milioni di euro, anche dovuti all'alto livello di evasione tributaria diffusa soprattutto nei settori medio-alti. Sergio Di Raimo rivendica il disavanzo di bilancio corrente, la compatibilità dei conti su cui pesano anche operazioni di pulizia dei crediti perché «a Sezze è stata già decurtata la rottamazione dei credito sotto i mille euro, in altri Comuni questo non è accaduto». Lidano Lucidi, commercialista, chiede una «revisione di spesa» e intervento sulle singole voci di bilancio in entrata e in uscita. Per Rita Palombi e Serafino Di Palma è necessario lavorare di gomito per superare un dissesto che di fatto c'è e si deve risanare. In merito al Pnrr secondo Lucidi c'è bisogno di fare rete con i Comuni limitrofi, magari con Sezze capofila di importanti progetti che vanno dalla scuola al turismo, enogastronomico in particolare, Di Raimo sa che i finanziamenti che arriveranno non possono essere usati come meglio si crede perché ogni argomento, dall'urbanistica alla scuola, ha dei capitoli di spesa che non possono essere superati: «Non possiamo utilizzare questi soldi su quello che vogliamo e come vogliamo, ci sono regole da rispettare». Prima di tutto però, conferma Palombi, «c'è bisogno di progetti e da lì bisogna partire» e, come ha spiegato Di Palma, «bisogna lavorare da subito su un'idea che sia reale e fattiva e che soprattutto, pensi alle nuove generazioni».

L'INCHIESTA

E' sulla questione cimitero che il dibattito si è infiammato e mentre Lucidi è l'unico a non essere mai entrato in consiglio comunale, Palombi e Di Palma rivendicano denunce e interrogazioni sulla questione, molto prima dell'inchiesta dei carabinieri che ha portato agli arresti e alle note vicende di cronaca. Di Raimo spiega di essere intervenuto con un'ordinanza quando gli è stata resa nota la costruzione della piscina nella casa del custode, ma che il sistema cimitero andava avanti da molto più tempo con «il nodo sulle tombe che nasce dagli anni 50». «Il nostro obiettivo hanno concluso il segretario Gioia e il responsabile dell'area Monti Lepini del sindacato, Salvatore Piccoli è partecipare per aiutare il confronto su temi e progetti utili alle comunità locali, in un confronto costante che non può e non deve limitarsi alla fase elettorale». L'idea è quello di replicare il dibattito anche negli altri Comuni pontini in cui si andrà al voto.

Francesca Balestrieri

