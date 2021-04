17 Aprile 2021

GIUDIZIARIA

Sono comparsi ieri mattina davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone Tarcisio Dell'Aversana e Ciro Pirone i due finanzieri arrestati il 13 ottobre 2015 con l'accusa di concussione nei confronti di due imprenditori. L'udienza si doveva concludere con il rinvio a giudizio di entrambi ma per un problema di carattere informatico la formalizzazione del provvedimento è stata rinviata alla prossima settimana.

I militari delle Fiamme Gialle, assistiti dagli avvocati Angelo Farau e Gaetano Marino, erano finiti in un'inchiesta condotta dai sostituti procuratori Luigia Spinelli e Claudio De Lazzaro e condotta dai colleghi della Guardia di Finanza che avevano anche eseguito un provvedimento di sequestro di beni per un valore di circa un milione di euro.

Gli accertamenti nei confronti di Pirone e Dell'Aversana avevano portato a scoprire che i due militari avevano contattato telefonicamente e successivamente incontrato alcuni imprenditori allo scopo di ottenere da loro vantaggi personali vale a dire somme di denaro. Una circostanza confermata ampiamente dalle dichiarazioni rese dalle vittime che hanno dichiarato di essere stati costretti periodicamente, a partire dall'agosto 2012, a dare ai due pubblici ufficiali somme di denaro. Ciro Pirone peraltro nel 2018 è finito anche nell'inchiesta Arpalo' con altri due colleghi della Finanza con l'accusa di avere fatto da talpa a Pasquale Maietta, principale imputato nel procedimento, fornendogli informazioni su accertamenti in corso a suo carico. Nel processo attualmente in corso davanti al Tribunale di Latina per quei fatti il militare è chiamato a rispondere di corruzione.

LE VITTIME

Nell'udienza di ieri mattina, a distanza di oltre cinque anni dagli arresti, i due imprenditori vittime della concussione, Giuseppe Esposito e Antonio Aprile, si sono costituiti parte civile nel procedimento con l'avvocato Luca Giudetti chiedendo un risarcimento danni simbolico di 1 euro. Il rappresentante dell'accusa De Lazzaro ha chiesto il rinvio a giudizio di entrambi e a conclusione della camera di consiglio il gup Bortone è rientrato in aula per comunicare la data del processo: il 6 aprile 2022, praticamente tra un anno. Il pubblico ministero ha però chiesto che quella data fosse anticipata anche alla luce dei provvedimenti cautelari adottati e quando il gup, accolta l'istanza, è tornato nella sua stanza e ha provato a modificare la data con il computer il sistema informatico aveva già registrato la prima e non è stato possibile modificarla.

Si tornerà quindi in aula mercoledì prossimo per procedere a fissare la nuova udienza formalizzando quindi il rinvio a giudizio dei due finanzieri.

