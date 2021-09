Sabato 11 Settembre 2021, 05:01

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da 47 partecipanti al concorso per 70 posti da assistente amministrativo, indetto in forma aggregata tra le Asl di Latina, Frosinone, Viterbo e Roma 3, e poi annullato dalla Azienda sanitaria di Latina quale ente capofila alla luce dell'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica sulla regolarità delle prove d'esame del precedente concorso, quello da 23 posti per il quale sono finiti agli arresti domiciliari tra maggio e luglio - il dirigente Asl e presidente della Commissione Claudio Rainone, il funzionario e segretario Mario Graziano Esposito e l'allora segretario provinciale del Partito Democratico Claudio Moscardelli. Si tratta della seconda bocciatura dopo quella del Tar di Latina che aveva respinto l'istanza dei candidati contro la revoca in autotutela del concorso il cui iter non si era ancora concluso e che vedeva tra i partecipanti parenti e familiari di dirigenti e dipendenti dell'Azienda sanitaria pontina. I giudici in quel caso avevano ritenuto che il provvedimento di revoca adottato dal direttore generale della Asl pontina Silvia Cavalli fosse congruamente motivato nell'esercizio di un potere discrezionale della pubblica amministrazione e i ricorrenti non possono sostituirsi alla Asl con altre soluzioni. Mercoledì a Roma secondo round con la discussione davanti ai giudici della terza sezione del Consiglio di Stato ai quali i ricorrenti, assistiti dagli avvocati Rezzillo, Bonetti e Galletti, hanno chiesto la revoca della sospensione del concorso, istanza alla quale si è opposta la Asl sostenendo la legittimità dei fatti di natura penale che alla fine hanno inficiato il concorso. Posizione che alla fine è stata condivisa dal Consiglio di Stato. «Rilevata l'ampia motivazione della revoca impugnata scrivono i giudici - riferita non solo al mutamento delle esigenze dell'Amministrazione relative al grado di preparazione informatica del personale da reclutare, ma anche e soprattutto all'esistenza di un'ampia e documentata indagine penale nei confronti di una pluralità di soggetti, attinti da misure cautelari per aver sviato ed alterato lo svolgimento delle prove del concorso stesso al fine di favorire soggetti predesignati, spesso famigliari o parenti; ritenuta che la conseguente assenza di fumus, già evidenziata dal Tar, precluda l'accoglimento della domanda cautelare, il Consiglio di Stato respinge il ricorso».

Da parte sua la Direzione Generale Asl «prende atto con soddisfazione si legge in una nota - che il Consiglio di Stato, con le ordinanze pubblicate in data odierna, ha confermato le decisioni del Tar di Latina ribadendo la correttezza e legittimità dell'operato della Asl che ha revocato il concorso per assistenti amministrativi prima dell'adozione dei provvedimenti cautelari penali. Con la revoca del concorso conclude la nota - sono stati tutelati i principi costituzionali di parità tra concorrenti e trasparenza che regolano l'accesso agli impieghi della Pubblica amministrazione e l'indizione di un nuovo concorso consentirà il ripristino dell'equilibrio tra i candidati».

