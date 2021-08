Mercoledì 18 Agosto 2021, 05:01

LE PROVE

La Asl ci riprova: dopo il naufragio dei due concorsi per assistenti amministrativi naufragati a seguito dell'inchiesta della Procura e dell'arresto dei due funzionari, il 27 agosto si terranno le prove scritte di un nuovo concorso, quello bandito dall'Azienda sanitaria, «per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 48 posti di dirigente medico disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione d'urgenza. La presidente della commissione, ovvero la dirigente del Pronto Soccorso, Rita Dal Piaz, ha comunicato che i 28 candidati ammessi con la Delibera del direttore generale pubblicata il 2 luglio scorso «sono convocati per sostenere la prova scritta presso l' Aula Magna Padiglione Porfiri dell'Ospedale Santa Maria Goretti» suddivisi in ordine alfabetico e in due distinte fasce orarie di identificazione per evitare assembramenti, non compatibili con le norme vigenti in materia di prevenzione per emergenza epidemiologica da COVID-19.

Alle 9 entreranno i dodici ammessi tra gli specialisti, e alle 9.15 i sedici ammessi tra gli specializzandi. Dovranno tutti essere dotati di mascherina Fp, avere il referto negativo del test antigenico rapido COVID-19 non antecedente a 48 ore prima della prova, esibire il Green Pass e la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. All'esito della prova scritta la Asl renderà noto il calendario della prova pratica e orale.

Siamo davanti a un concorso di dimensioni decisamente ridotte: a fronte dei 48 posti si erano presentati poco più di trenta tra specializzati e specializzadi e appena in cinque non erano stati ammessi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA