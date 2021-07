Mercoledì 28 Luglio 2021, 05:01

TRIBUNALE

C'è il rischio concreto e attuale che Claudio Rainone e Graziano Esposito reiterino condotte analoghe a quelle che li hanno condotti agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sui concorsi truccati alla Asl di Latina. Questa una delle ragioni che ha indotto il Tribunale del Riesame di Roma a respingere le richiesta dei difensori dell'ex direttore amministrativo dell'Azienda sanitaria nonché presidente della commissione esaminatrice del concorso per 23 posti e del segretario della stessa commissione che avevano sollecitato l'annullamento dell'ordinanza cautelare del maggio scorso del giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario relativa alla prima tranche dell'indagine coordinata dai sostituti procuratori Carlo Lasperanza e Valerio De Luca. Nelle motivazioni depositate nei giorni scorsi i magistrati della Libertà tracciano un profilo dei due dipendenti Asl definendoli disinvolti non soltanto per il loro operato durante i concorsi ma anche nel tentare di sviare le indagini. Per quanto riguarda Rainone, assistito dagli avvocati Leone Zeppieri e Stefano Mancini, viene descritto come abile, disinvolto e spregiudicato «a dimostrazione anche della sua pervicacia. La ricostruzione del gip operata nell'ordinanza sottolineano è coerente con quanto emerso negli atti di indagine del pubblico ministero». E vengono quindi citate le telefonate fatte dal dirigente alcuni candidati per rassicurarli e mettersi d'accordo con loro sul contenuto delle domande della prova orale in programma il giorno successivo. «Dopo l'estrazione del tutto casuale della domanda l'esame, in qualità di presidente della Commissione ribadisce il Riesame sarebbe stato da lui condotto e quindi indirizzato nella direzione concordata». E anche dopo avere ricevuto l'avviso di garanzia Rainone non si ferma, al contrario «si confronta insieme a Graziano Esposito, anche lui indagato, sulla versione da dare agli inquirenti e si domandava chi li avesse denunciati». Circostanze che secondo il Tribunale «connotano negativamente la personalità e inducono a ritenere concreto il rischio di reiterazione di condotte analoghe». Analoga decisione è stata adottata nei confronti di Graziano Esposito, assistito dall'avvocato Renato Archidiacono: anche l'ordinanza nei suoi confronti è stata ritenuta «del tutto condivisibile anche rispetto al rischio di inquinamento probatorio». Tutti e due restano quindi agli arresti domiciliari mentre si attendono le motivazioni del no alla richiesta di annullamento dell'ordinanza cautelare a carico dell'ex segretario del Partito democrati Claudio Moscardelli, ai domiciliari dal 1 luglio.

Elena Ganelli

