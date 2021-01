© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASODelusione alla Marina di Latina per la delibera di fine anno della giunta di Damiano Coletta sulle concessioni demaniali. E già s'intravvedono ricorsi al Tar. L'atto dell'esecutivo, pubblicato all'albo pretorio il 31 dicembre non ha soddisfatto l'aspettativa degli operatori balneari di vedersi rinnovare i titoli fino al 2033, come è accaduto per gli imprenditori del settore negli altri comuni pontini. Su indirizzo dell'assessore all'Ambiente Dario Bellini, la giunta mercoledì 30 dicembre, ha deliberato, in merito alle concessioni demaniali marittime in scadenza a fine anno, di prendere atto che a seguito del Decreto Rilancio «è al momento inibito il potere di porre in essere procedure di evidenza pubblica per il rilascio o per l'assegnazione delle aree oggetto di concessione, laddove il concessionario abbia manifestato interesse alla prosecuzione dell'attività», e di dare indirizzo «affinché le procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni, siano avviate quando sarà conclusa l'emergenza epidemiologica a cui la legge 77 del 2020 (decreto Rilancio, ndr) rinvia».«Come al solito non hanno avuto il coraggio di decidere - sbotta Roberto Diana del lido Amarylli -. Non serviva questa delibera a dire che, se ci sono richieste di rinnovo di concessioni in scadenza, il Comune non può mettere a gara le spiagge in questo momento per via dell'epidemia. Il fatto è che dovevano procedere all'estensione della durata fino al 2033 sulla base della legge 145. E non lo hanno fatto. Impugneremo questa deliberazione». Il sindaco Coletta, la sera del 30 dicembre a riunione di giunta finita, aveva parlato di una delibera per il rinnovo delle concessioni che tenesse in considerazione sia la normativa nazionale che quella europea, per poi procedere a gara soltanto nel momento in cui fosse stata fatta chiarezza. Ma ad una lettura attenta dell'atto di rinnovo o estensione non c'è traccia, piuttosto la giunta chiarisce di ritenere «comunque che la gara rappresenta lo strumento giuridicamente corretto ai fini della assegnazione delle concessioni stesse nel rispetto del principio della concorrenza secondo le prescrizioni della legge comunitaria». «E allora dovevano avere il coraggio di mettere a bando le spiagge commenta Mario Gangi, presidente provinciale del Sindacato italiano balneari di Confcommercio -. L'anno nuovo, purtroppo, non ha portato buone notizie agli operatori balneari di Latina che speravano in un rinnovo delle concessioni demaniali in linea con quanto stabilito dal coordinamento dei comuni rivieraschi pontini. A Latina la questione riguarda una ventina di attività, ma è seguita con attenzione anche dagli imprenditori la cui scadenza di concessione demaniale marittima è fissata a fine 2026.Rita Cammarone© RIPRODUZIONE RISERVATA