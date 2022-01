Martedì 11 Gennaio 2022, 05:01

FORMIA

Il Comune di Formia dovrà liquidare 126mila euro, di cui 34mila di interessi e spese legali, alla curatela fallimentare della Latina Ambiente Spa, la società mista pubblico privata che, terminata la gestione dell'Ama di Roma, si occupò del servizio dei rifiuti a Formia durante l'amministrazione di centrodestra guidata dal Senatore Michele Forte tra il 2008 ed il 2013. Un maxi debito fuori bilancio che l'Ente dovrà onorare quanto prima, in seguito alla recente sentenza del Tar del Lazio, che tra l'altro ha invitato la Procura regionale presso la Corte dei Conti ad indagare su un eventuale danno erariale. A suo tempo la Latina Ambiente, nel frattempo dichiarata fallita, aveva emesso correttamente le fatture per il servizio svolto ma dal settore igiene del Comune quei mandati di pagamento non furono mai emessi semplicemente perché il servizio, secondo l'Ente, non sarebbe stato svolto correttamente e compiutamente. Ne nacque un contenzioso giudiziale davanti il Tribunale civile di Latina che inviò nel 2018 il decreto ingiuntivo numero 2295 per pagare non più alla Latina Ambiente, ormai in liquidazione, quanto alla sua curatela fallimentare le fatture mai onorate. Quest'ultima andò oltre quando si rese conto che il Comune di Formia non avrebbe dato esecuzione alla sentenza numero 1988 del 29 ottobre 2020 del Tribunale Civile di Latina che munita di formula esecutiva il 10 febbraio dell'anno successivo, venne notificata lo stesso giorno. I legali della curatela fallimentare della Latina Ambiente hanno chiesto il pronunciamento del Tar del Lazio attraverso la nomina di un commissario ad acta che con la sentenza numero 658 del 2 dicembre scorso ha diffidato il Comune, che non si è costituito in giudizio, il pagamento di 92mila euro cui si aggiungevano le spese e gli interessi legali per ulteriori 34mila euro. C'è da dire che lo scorso 15 aprile il commissario prefettizio Silvana Tizzano prese atto del contenuto della sentenza del Tribunale civile di Latina e formalizzò il riconoscimento del debito fuori bilancio, ma non il debito non fu onorato. Intanto il dirigente pro tempore del settore Lavori Pubblici Tiziana Livornese ha firmato la determina con cui ha registrato l'impegno di spesa che, alla data del 15 gennaio prossimo (giorno in cui avverrà il bonifico alla curatela fallimentare della Latina ambiente spa), sarà di 126mila euro che per il Comune di Formia diventerà un debito fuori bilancio. Prima della giunta del sindaco Gianluca Taddeo ad informare la Procura presso la Corte dei Conti è stato il Tar che paventa un maxi danno erariale.

Giu.Ma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA