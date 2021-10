Sabato 2 Ottobre 2021, 05:01

COMUNALI

Una corsa a tre, per conquistare lo scranno più alto del Comune di Sperlonga. Ai nastri di partenza per contendersi la fascia tricolore ci sono il sindaco uscente Armando Cusani, Marco Toscano e Vincenzo Viola, ognuno affiancato nella maratona verso le urne da una lista d'estrazione civica. Nessun simbolo di partito in bella vista nemmeno in questa tornata elettorale, nel borgo rivierasco, realtà che secondo gli ultimi dati ministeriali conta poco più di 3mila potenziali elettori. Sulla carta l'uomo da battere sarà ancora una volta Cusani, imprenditore che alla vigilia delle votazioni parte daccapo favorito se non altro perché forte di altre tre vittorie: oltre che nel 2016, è stato già eletto primo cittadino all'esito delle comunali del 2001 e del 2006. Ad appoggiare l'aspirante sindaco di ritorno è la lista Cusani per Sperlonga, espressione delle forze di centrodestra. Si ripresenta nuovamente alle amministrative anche Toscano, dipendente del Comune di Roma che già aveva sfidato Cusani 5 anni fa, ritrovandosi poi a guidare i rappresentanti dell'opposizione consiliare. Allo stesso modo della scorsa tornata, il leader della minoranza uscente si appoggia alla civica Sperlonga Cambia, espressione del centrosinistra. Il terzo candidato a sindaco, Viola, è l'unico all'esordio, sia in una competizione elettorale che nella politica attiva. Medico chirurgo - da tempo primario del reparto di Chirurgia dell'ospedale Dono Svizzero di Formia -, l'aspirante outsider è sostenuto dalla lista Viola per Sperlonga, un contenitore civico d'ispirazione trasversale che in sostanza raccoglie fuoriusciti da entrambi gli altri schieramenti ai nastri di partenza. Proprio nei giorni precedenti alla presentazione formale delle liste, i gruppi che fanno riferimento a Toscano e Viola avevano tentato un apparentamento. Tuttavia, l'intenzione di costituire un fronte unico anti-Cusani è naufragata subito dopo i primi abboccamenti e tutto è rimasto come prima: tre avversari in prima linea per un unico obiettivo. Con la parola che adesso è pronta a passare ai cittadini.

M.M.

