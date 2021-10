Sabato 2 Ottobre 2021, 05:01

COMUNALI

Nel comune di Norma la sfida elettorale delle amministrative di domani e dopodomani è una partita a tre. Il piccolo centro lepino, con una popolazione di 4.035 abitanti in base all'ultimo censimento Istat, e 3.156 elettori secondo i dati pubblicati dalla Prefettura di Latina, vede ricandidato alla carica di sindaco il primo cittadino uscente Gianfranco Tessitori, 61 anni, con la lista Norma Protagonista-Democratici per Norma. A lanciargli la sfida sono Mario Cassoni, 69 anni, in pista con Rinascita Popolare e Andrea Dell'Omo, 34 anni da poco compiuti, con la formazione Progetto Norma. Sono dodici i nuovi consiglieri comunali da eleggere insieme al sindaco. Gli elettori chiamati alle urne potranno esprime per la carica di consigliere una sola preferenza, mentre non potranno praticare il voto disgiunto. All'esito dello spoglio il sindaco vincente sarà quello che tra i tre aspiranti avrà avuto un maggiore consenso in termini di voti. Tessitori e la sua lista si prefiggono quale obiettivo primario quello di dare completezza a tutte le opere, anche in corso di ultimazione, a fronte dei finanziamenti pubblici attribuiti nell'ultimo quinquennio. Tra le priorità della proposta amministrativa quello di offrire un nuovo metodo di crescita e di sviluppo per il paese per il miglioramento della qualità della vita anche economica dei cittadini. Nel programma anche lo sviluppo del turismo locale. La proposta di Cassoni e della sua squadra mira al miglioramento dei servizi al cittadino, rendendo più snella, rapida e precisa la macchina amministrativa. Attraverso un attento ed efficace controllo della spesa corrente, il gruppo si prefiggi il raggiungimento di maggiori risparmi da investire nella manutenzione delle strutture pubbliche anche nell'ottica dell'efficientamento energetico e del minor impatto ambientale. Lotta al cambiamento climatico. I valori fondamentali a cui si ispira il programma di Dell'Omo e del gruppo che lo sostiene sono rappresentati da giustizia sociale, solidarietà, sostenibilità, rispetto della libertà di opinione. Quattro i temi in cui si articola l'intero programma di governo: partecipazione, welfare, sviluppo del territorio, infrastrutture.