I prossimi 3 e 4 ottobre si torna alle urne anche nel Comune di Castelforte per l'elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale.

Castelforte è uno dei sette comuni della provincia di Latina al voto che conta meno di 15mila abitanti: secondo gli ultimi dati diffusi dalla Prefettura e aggiornati al 31 dicembre 2020 gli elettori sono 4.348, quindi non è previsto il turno del ballottaggio e il sindaco viene eletto al primo turno. Non è previsto il voto disgiunto. Sono tre i candidati primo cittadino e altrettante le liste civiche.

Il sindaco uscente Giancarlo Cardillo ha deciso di ricandidarsi sostenuto dalla lista civica Castelforte Futura. A sfidarlo ci saranno l'ex sindaco Gianpiero Forte alla testa della lista Liberi per Castelforte e Angelo Felice Pompeo con Castelforte Rinasce.

«E' stata una bellissima campagna elettorale dichiara Cardillo fatta con passione e amore. Lavorare con voi, per voi, è per me fonte di orgoglio. Sapere che una squadra, come la nostra, sta in campo per il bene del paese, mi fa sentire più tranquillo come cittadino, come genitore e come SindacoCastelforte continuerà a vive».

Da parte sua Gianpiero Forte avrebbe voluto un confronto. «Pensiamo che i cittadini hanno il diritto di ottenere la massima informazione sui programmi e le idee dei candidati alla carica di sindaco. Di tutti è la responsabilità di favorire e promuovere la partecipazione delle persone, perché riteniamo che l'informazione è il sale della democrazia».

Pompeo, invece, punta sul programma che «investe sul recupero del rapporto di fiducia tra città e amministrazione. Quando dico Governiamo insieme Castelforte è perché ci credo davvero. Perché credo che tutti i cittadini devono sentirsi parte delle scelte che riguardano la propria quotidianità. Si, saremo vicini ai più deboli. Aiuteremo chi è in difficoltà, tenderemo la mano a chi ne ha bisogno. Lo faremo conclude anche in virtù dei nostri principi cristiani, che siamo orgogliosi di rivendicare».

Giuseppe Mallozzi

