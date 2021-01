L'INCHIESTA

Tre rinvii a giudizio per l'inchiesta sulla compravendita di voti in occasione della campagna elettorale per le elezioni amministrative del 2016 nel capoluogo pontino nata come costola dell'operazione Alba Pontina. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma Angelo Giannetti ieri pomeriggio ha disposto il rinvio a giudizio di Roberto Bergamo, Angelo Morelli e Ismail El Ghayesh assistiti dagli avvocati Alessia Vita e Giancarlo Vitelli - che dovranno comparire davanti al terzo collegio penale del Tribunale di Latina il 14 ottobre prossimo per la prima udienza del processo. L'indagine, condotta dai sostituti procuratori antimafia Barbara Zuin, Luigia Spinelli e Claudio De Lazzaro e scaturita da alcune dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, riguarda la lista denominata Latina Olim Palus 2032, una delle cinque che nelle elezioni amministrative del 2016 sostenevano la candidatura a sindaco di Orlando Tripodi e nella quale Roberto Bergamo era candidato. Gli inquirenti contestano a Bergamo, in concorso con Angelo Morelli, di avere promesso ad un numero imprecisato di elettori il compenso di 30 euro per ciascun voto per far conseguire un vantaggio elettorale a favore del primo. Ismail El Ghayesh e Gianfranco Mastracci (che però non è imputato in questo procedimento essendo già stato condannato in primo grado) avrebbero invece venduto della droga ad un ragazzo di Latina e poi, vantando nei suoi confronti un credito di 1500 euro, lo avrebbero intimidito recandosi a casa sua e minacciandolo di spezzargli le gambe con una mazza se non avesse restituito il denaro. Poi avrebbero prospettato alla vittima di ricavare dalle lesioni procurategli l'importo corrispondente al debito di droga mediante una falsa richiesta di risarcimento per un sinistro simulato. L'incubo per il ragazzo è proseguito quando El Gayesh e Mastracci lo hanno nuovamente minacciato chiedendo in cambio un voto a favore del candidato sindaco Tripodi si legge nell'ordinanza con preferenza espressa a favore di Roberto Bergamo nelle elezioni per il Consiglio comunale di Latina. I due si presentavano a casa sua e gli ordinavano perentoriamente di votare per detti candidati successivamente costringendolo a farsi accompagnare al seggio elettorale 36 e a farsi consegnare la scheda elettorale per il riscontro sul voto al candidato. Ha invece scelto un'altra strada, quella del rito abbreviato condizionato, Antonio Fusco detto Marcello, assistito dagli avvocati Luca Giudetti e Stefano Iucci: per lui l'accusa è quella di avere fatto da mediatore nell'estorsione messa in atto dai Di Silvio ai danni del ristoratore Malfetta, episodio oggetto di un altro processo a carico dei figli di Armando Di Silvio. Fusco sarebbe intervenuto a favore della vittima dell'estorsione e poi grazie ad una soffiata avrebbe aiutato i componenti del clan di Campo Boario ad evitare un primo arresto. La discussione per lui è stata fissata per il 31 maggio davanti al giudice per l'udienza preliminare quando sarà ascoltato proprio Molfetta.

Elena Ganelli

