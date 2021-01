© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIFIUTISi terrà il 12 febbraio l'udienza preliminare al tribunale di Roma per gli indagati nell'inchiesta dell'Antimafia di Roma Smokin' Fields, ovvero campi fumanti, relativa a un vasto traffico di rifiuti che avrebbe avuto al centro la ditta di compostaggio Sep di Pontinia. I pubblici ministeri Alberto Galanti e Rosalia Affinito hanno chiesto i rinvii a giudizio per Vittorio Ugolini, ritenuto amministratore di fatto della Sep e delle aziende satelliti Demetra, Adrastea e Sogerit; il figlio Alessio, l'ex dirigente regionale Luca Fegatelli, consulente di varie società degli Ugolini, Franco D'Innocenti, prestanome degli Ugolini in Sogerit. E ancora Alessandro D'Innocenti, Marco Sanna, Sergio Mastroianni e Mario Reale legati a vario titolo alla Sep; Giovanni Bonaiuto, Nazzareno Toppi e Stefano Pappa legati alle società di Vittorio Ugolini; gli autisti Stefano Volpi, Iulian Rosca, Ion Cosmin Toader; Gianfilippo Coronella definito usuraio del terreno di Pontinia dove venivano effettuati gli sversamenti illeciti; Alfonso Gaito proprietario di un terreno a Pontinia, Fabrizio Carletti titolare di un terreno a Roma. In totale 18 persone e 4 società. Le difese sono affidate agli avvocati Domenico Oropallo e Amleto Coronella del foro di Latina; Luigi Galloni, Francesco Scacchi, Cristiana Venturi Bernardini, Anna D'Alessandro e Andrea Rossi del foro di Roma, Francesco Savona di Cassino e Marco Camilli di Velletri. Per gli inquirenti, dal 2014 al 2018, oltre 57 milioni e mezzo di tonnellate di compost fuori specifica e percolato, sarebbero stati smaltiti su 11 terreni e in una discarica abusiva tra le province di Roma e Latina, consentendo alla Sep di risparmiare fino a un milione di euro. La ditta di Pontinia anziché produrre compost di qualità da utilizzare in agricoltura, per cui era autorizzata, avrebbe prodotto ingenti quantitativi di rifiuti che sarebbe stato necessario smaltire nei siti autorizzati, mentre venivano scaricati su terreni di aziende agricole di Pontinia, Maenza, Sabaudia, Cori, Aprilia, Roma e Ardea, pagate per raccogliere materiale che comprometteva le coltivazioni, come suffragato anche dalle analisi di Arpa Lazio. Per sfuggire ai controlli la Sep avrebbe poi fatto ricorso ad analisi false sul compost ricorrendo a un laboratorio compiacente in provincia di Frosinone. Un'inchiesta durata 5 anni e partita dalle indagini della Polizia stradale di Aprilia su rifiuti interrati tra Aprilia e Ardea, da cui si levavano odori nauseabondi oggetto di un esposto da parte dei cittadini, assistiti dall'avvocato Francesco Falco e da quelle dei carabinieri forestali, dopo che il comitato di Mazzocchio aveva denunciato che l'aria in zona Sep a Pontinia era irrespirabile. «Siamo finalmente a una svolta, gli imputati ora dovranno sedersi di fronte a un giudice», spiegano dal comitato Mazzocchio, parte offesa insieme a Ministero dell'ambiente, Regione, Comuni di Pontinia, Ardea, Sabaudia, Cori, Maenza e Roma, due associazioni e 9 cittadini di Ardea. «La nostra battaglia però non si ferma. L'impianto Sep è passato di mano ed è di nuovo attivo. Vogliamo capire se lo stabilimento, che ha speso quasi 2 milioni di soldi pubblici, abbia le carte in regola».Stefano Cortelletti© RIPRODUZIONE RISERVATA