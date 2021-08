Domenica 8 Agosto 2021, 05:01

SEZZE

È tempo di pensare in grande per la Compagnia dei Lepini, la società pubblica partecipata che da quasi 20 anni si occupa di promozione e tutela del territorio lepino ha chiuso un altro bilancio in attivo e i grandi risultati raggiunti aprono la strada a nuove prospettive per il futuro. È quanto è emerso nel corso nell'ultima riunione tenuta dai responsabili dell'ente per approvare il bilancio e fare il punto della situazione societaria. «Siamo molto ottimisti ha spiegato il presidente della Compagnia dei Lepini, Quirino Briganti non solo perché abbiamo preso atto del grande lavoro svolto sinora e di quello che ci aspetta nel prossimo futuro, ma anche perché abbiamo nuovamente approvato un bilancio in attivo, con una serie di iniziative che hanno prodotto un gettito di oltre 500mila euro. Siamo soddisfatti di quanto siamo riusciti ad ottenere e anche del messaggio che siamo riusciti a far passare in un momento così delicato per i diversi comparti dei quali ci occupiamo». Il discorso, inevitabilmente, si è spostato poi sulla questione della legge Madia e del riordino delle Società Partecipate: «Le ultime leggi che regolano le pubbliche amministrazioni ha affermato il presidente della Compagnia non ci hanno lasciati indifferenti, sebbene questa riflessione all'interno della Compagnia dei Lepini era stata già attivata da molto tempo. Siamo una società (Scpa) che esiste ormai da quasi due decenni e posso sostenere che quel vestito che venti anni fa ci fu cucito addosso, oggi ci sta un po' stretto. Per questo motivo siamo arrivati alla conclusione che una trasformazione che passasse per un cambio del modello organizzativo della Compagnia, che costruirà una sua forma più aderente alla mission, era indispensabile». La Compagnia dei Lepini si doterà dunque di un nuovo modello organizzativo che permetterà all'ente di dare ancora prova di capacità e di programmazione e di avviare piani a medio e lungo termine sulle attività che la vedranno protagonista. «La Compagnia - ha spiegato ancora il presidente - è pronta a lanciare una nuova sfida, a se stessa e al territorio. Un primo passo ha concluso Briganti ipotizzando che la trasformazione potrebbe portare ad un consorzio, ad una fondazione o ad una istituzione culturale sarà quello di estendere il nostro raggio di azione sul versante lepino del frusinate, dove già abbiamo raccolto diversi feedback positivi».

Francesca Leonoro

