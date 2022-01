Domenica 9 Gennaio 2022, 05:01

Ormai è scontro aperto sulle commissioni consiliari del Comune di Latina, con la richiesta addirittura di un parere dell'Avvocatura sulle modalità di attribuzione dei seggi. Anche la capigruppo di ieri non ha visto una soluzione definitiva, nonostante sia stata approvata, con 16 voti ponderati a favore contro 15 (con l'astensione del presidente del Consiglio, Raimondo Tiero), la proposta formulata da Valeria Campagna a nome della coalizione di programma, che i resti siano assegnati all'interno di ogni coalizione.

Proposta che avrebbe portato i 110 seggi disponibili in perfetta parità tra le due coalizioni, 55 per parte. Ma la Lega, seguita dagli altri gruppi di centrodestra, si è opposta, chiedendo invece un'interpretazione che darebbe i seggi 56 a 54 a loro favore, dopo l'ingresso di Alessio Pagliari (ex Latina nel cuore) nella Lega. Ora la capigruppo ha chiesto per lunedì una interpretazione dell'Avvocatura comunale se la proposta della Campagna sia in linea con una possibile interpretazione del regolamento o meno.

I NUMERI

Tutto si gioca sui resti. E su un calcolo matematico, preciso che dà i decimali. E sull'interpretazione se un seggio vada attribuito per eccesso o per difetto di quei decimali. In dettaglio, dopo lo spostamento di Pagliari, sia FdI che la Lega hanno sei consiglieri, con 20,6 seggi spettanti nelle commissioni, mentre a Latina nel cuore ne spettano 13,7. Nella coalizione di programma che sostiene il sindaco Damiano Coletta, a Lbc e Pd spettano 13,7 seggi a testa, a FI 10,31, mentre i tre gruppi da un consigliere (Fare Latina, M5S, Riguarda Latina) ne sommano insieme 3,43. Secondo la proposta della Campagna, vanno sommati separatamente gli interi e i decimali. Così, il centrodestra avrebbe 53 interi più 2 decimali per un totale di 55 seggi; la coalizione di programma invece avrebbe 51 interi e 4 decimali per un totale di 55 seggi. In questo modo si avrebbe l'equilibrio, che, delle 10 commissioni, ne creerebbe 5 con 6 membri a 5 per una coalizione e altrettante con la situazione rovesciata. Con il 56esimo seggio per il centrodestra, invece, le commissioni diventerebbero non più 5 a 5, ma 6 a 4.

REAZIONI

Dure le critiche del centrodestra: la Lega annuncia di avere inoltrato una richiesta di incontro formale con il sindaco, «per essere rassicurati sul percorso e gli scenari in atto. Secondo il partito, la votazione di ieri in capigruppo «lascia spazio ad ambiguità nella posizione di gruppi e consiglieri: noi pretendiamo che tutti palesino una volta per tutte le proprie posizioni». Per la Lega, «la coalizione del sindaco blocca la composizione delle commissioni perché, seguendo il dettato regolamentare, avrebbe una presidenza in meno. Non hanno i numeri per governare e allora dovrebbero ridare la parola agli elettori». Netta la risposta di Valeria Campagna a nome della coalizione di programma, per la quale «la ricostruzione della Lega non corrisponde a realtà: è stato il loro atteggiamento a provocare ostruzionismo e uno stallo dei lavori, con una forzatura anomala su questi seggi: chiedendone 56 sono loo ad andare contro l'equilibrio del Consiglio. La nostra è una proposta legittima, ma soprattutto ragionevole. Noi vogliamo che l'equilibrio del Consiglio sia rispecchiato anche nelle commissioni. C'è stato un irrigidimento che ha portato allo stallo, ma non è colpa nostra, noi chiediamo flessibilità per una situazione politica unica nel suo genere».

Andrea Apruzzese

