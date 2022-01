Martedì 18 Gennaio 2022, 05:01

COMUNE

I seggi nelle commissioni consiliari del Comune di Latina devono essere attribuiti in base alle consistenze del gruppi e non delle coalizioni presenti in Consiglio. È la sintesi del parere tecnico dell'Avvocatura comunale, firmato dal dirigente, l'avvocato Francesco Paolo Cavalcanti, che ribalta in toto il parere rilasciato la scorsa settimana dalla segreteria generale dell'amministrazione di piazza del Popolo, favorevole invece a una visione di ripartizione in base alle coalizioni. Il parere dell'Avvocatura va quindi in direzione di quanto ipotizzato dal centrodestra, che porterebbe a dividere i 110 seggi 56 a 54, dopo il passaggio di Alessio Pagliari alla Lega, arrotondando per eccesso i resti decimali delle divisioni dei seggi. L'analisi della segreteria generale, invece, tale per cui se in Consiglio le due coalizioni sono 16 a 16, anche nelle commissioni i 110 seggi si sarebbero dovuti dividere equamente 55 a 55, sposava la lettura della coalizione di programma, secondo cui i resti decimali vanno sommati tra loro, separatamente dagli interi.

Il parere dell'Avvocatura, rilasciato ieri alle 11, parte dall'analisi delle norme nazionali presenti nel Tuel, nelle sentenze di settore e anche da quanto (poco) stabilito da regolamento e Statuto comunale, ed evidenzia come «ai fini di stabilire la presenza numerica all'interno delle singole commissioni costituite, si debba fare riferimento ai gruppi consiliari, quindi a ciascun gruppo singolarmente: all'interno delle singole commissioni i consiglieri sono assegnati in misura proporzionale alla loro consistenza, in riferimento ai gruppi consiliari. Un'impostazione tale per cui, nella composizione delle commissioni, non possa farsi riferimento alle aggregazioni, ma alle singole forze politiche». E questo perché «i consiglieri sono eletti sulla base dell'appartenenza allo specifico partito, o lista, in cui si presentano candidati, e non alla coalizione che li raggruppa».

Quanto al risultato della divisione del numero dei componenti quando dia un resto in decimali, «stando proprio al calcolo matematico di suddivisione dei seggi, si ritiene sia praticabile l'opzione dell'arrotondamento per eccesso alla cifra intera superiore».

«Il parere dell'Avvocatura ci dà ragione - affermano Matilde Celentano (FdI), Pina Cochi (Lega) e Dino Iavarone (Latina nel cuore) - le commissioni vanno composte in proportzione alla consistenza dei gruppi e non dei rapporti tra schieramenti delineatisi in Consiglio. Stavamo per assistere a uno scippo della volontà popolare, un tentativo ora fermato, che sta costando alla città un ulteriore immobilismo. Auspichiamo ora che si formino immediatamente le commissioni, rispettando la volontà popolare, e si inizi ad amministrare. Ulteriori ritardi saranno la conferma che c'è una sola via di uscita allo stallo: il ritorno al voto».

DOMANI LA CAPIGRUPPO

I due pareri - della Segreteria e dell'Avvocatura - sembrano quindi dare ragione ciascuno ai due schieramenti, per un sostanziale pareggio. Sarà ora la conferenza dei capigruppo di domani a dover dirimere - una volta per tutte - la questione, dando il via alle commissioni consiliari.

IL CASO LEGA

Il gruppo consiliare della Lega intanto è alle prese con le valutazioni interne, dopo l'annuncio delle dimissioni da capogruppo che Massimiliano Carnevale ha postato su Facebook sabato mattina. Ieri si è tenuta una prima riunione, alla presenza del coordinatore provinciale, il senatore Gianfranco Rufa, secondo il quale «si è trattato di disallineamenti momentanei».

Andrea Apruzzese

