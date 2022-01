Martedì 4 Gennaio 2022, 05:01

CONSIGLIO COMUNALE

Cinque presidenze per coalizione. Anzi, per maggioranza di programma e minoranza di programma. Ormai si sono autodefiniti così, con una intuizione di Giuseppe Coluzzi (FI), gli schieramenti in Consiglio comunale a Latina, che ieri hanno dato il semaforo verde alle commissioni consiliari. TRE MESI Per la prima volta nella storia di Latina, ci sono voluti quasi tre mesi di tempo, per approvare lo schema delle commissioni (ma è pur vero che era anche la prima volta nella storia con una situazione politica come quella emersa dalle amministrative di ottobre). È avvenuto ieri, nell'ennesima seduta della Conferenza dei capigruppo dedicata a questo tema. Un voto quasi unanime: Lbc, Pd, FI, M5S e FL hanno votato a favore; astenuti Lega, FdI e Lnc.

COALIZIONE DI COLETTA

La maggioranza di governo cittadina, ovvero la coalizione che sostiene il sindaco Damiano Coletta, ovvero ancora Lbc, Pd, FI, M5S e FL, avranno le commissioni regine, in cui avranno 6 commissari contro i 5 del centrodestra: Urbanistica (Governo del territorio, Rigenerazione urbana e Marina), Bilancio (Tributi, società partecipate e Patrimonio), e Ambiente (Transizione ecologica, Mobilità e trasporti, Igiene urbana) su tutte, e poi Cultura (Sport e Scuola) e Università (Politiche giovanili, Pnrr, programmazione europea, innovazione digitale, smart city). Al centrodestra andranno invece altre commissioni chiave, in cui avranno 6 consiglieri contro i 5 della coalizione di Coletta: Commercio (Turismo, politiche per il lavoro e Suap), Lavori pubblici (Manutenzioni, Decoro urbano, Viabilità, Impianti sportivi), Trasparenza (organo di controllo della regolarità degli atti amministrativi, che per prassi viene dato all'opposizione), Personale (Affari istituzionali, Toponomastica e Servizio demografico) e infine Welfare (Sanità, Pari opportunità, Protezione civile e Sicurezza).

PRESIDENZE, A CHI SPETTANO?

Ora si tratta di stabilire i presidenti. Ciascuna coalizione è in queste ore impegnata nelle rispettive scelte. Nel centrodestra, FdI, avendo ottenuto già la presidenza del Consiglio comunale, è slittata in terza posizione per la scelta: la prima scelta spetterà quindi alla Lega, la seconda a Latina nel Cuore, la terza a Fdi, e poi si ricomincia il giro, con la quarta alla Lega, e la quinta a Latina nel cuore. Una delle indiscrezioni più gettonate delle ultime settimane, voleva una «presidenza di prestigio» per Vincenzo Zaccheo, ex sindaco, e candidato primo cittadino per il Centrodestra, oggi consigliere comunale di Latina nel cuore. Un discorso simile potrebbe avvenire anche all'interno della coalizione di Coletta, in cui ci sono però cinque gruppi consiliari, per altrettante presidenze disponibili. La scelta andrebbe ai gruppi consiliari più numerosi e via via a scendere. «Stiamo valutando», afferma il capogruppo di Lbc, Valeria Campagna.

IL PERCORSO

Trascorsi tre mesi di tempo per arrivare alla definizione, ora l'intenzione è quella di accelerare quanto più possibile l'iter per renderle subito operative. Oggi ogni capogruppo dovrà fornire un prospetto firmato per predisporre la proposta di delibera di Consiglio. L'intenzione è di portare lo schema in Consiglio per l'approvazione entro il 10 gennaio. A quel punto, spiega anche il presidente del Consiglio, Raimondo Tiero, «si possono anche convocare tutte e 10 in un giorno per l'elezione dei presidenti e dei loro vice».

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA