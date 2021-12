Venerdì 3 Dicembre 2021, 05:01

IL CASO

La giunta regionale del Lazio ha commissariato ieri la Provincia di Latina in materia di impiantistica dei rifiuti. Il tema è quello dei siti per lo stoccaggio del secco residuo, al centro di studi del territorio e di un ampio dibattito nella conferenza dei sindaci nei mesi scorsi, con i tecnici della Provincia di Latina che avevano individuato - e anche inviato in Regione - le analisi su cinque possibili luoghi. Circostanze che il presidente della Provincia, facente funzioni, Domenico Vulcano, aveva ribadito in una missiva al governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, esattamente due giorni fa.

IL PROVVEDIMENTO

Ieri, però, è arrivata la doccia fredda: la Regione, in una nota, ha comunicato l'avvenuta nomina del commissario straordinario per l'emergenza rifiuti, con apposita delibera della giunta regionale: si tratta di Illuminato Bonsignore, laureato in ingegneria meccanica, con master in Gestione dei servizi ambientali alla Bocconi di Milano, per otto anni amministratore delegato e direttore generale dell'Asia di Napoli, azienda di gestione dei servizi ambientali del capoluogo campano, nonché della RaRi di Livorno, impegnata nel trattamento di rifiuti pericolosi; successivamente, fu nominato dal Prefetto di Roma amministratore straordinario della coop capitolina Edera, per seguire i tre appalti assegnati all'Ama per la raccolta differenziata. Bonsignore avrà ora quattro mesi di tempo, la durata del suo incarico, fino ai primi di aprile, per assumere gli atti che, secondo la Regione, non sono stati deliberati dalla Provincia di Latina, ovvero indicare i siti per l'impiantistica necessaria alla gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio con riferimento a dove smaltire il secco residuo, ovvero ciò che rimane della sola frazione indifferenziata dopo il trattamento e che non può essere avviato a ulteriore valorizzazione.

VIA COSTA NON CI STA

«Non appena avrò in mano l'atto ufficiale, darò mandato agli uffici di proporre ricorso avverso il commissariamento, nelle sedi competenti, e comunque lo farò entro il 18 dicembre». Domenico Vulcano, presidente della Provincia, facente funzioni, il cui mandato scadrà in occasione delle elezioni per il rinnovo degli organi, fissate appunto al 18 dicembre, esprime così la sua prima reazione alla notizia del commissariamento della Provincia. Vulcano, oltretutto, è anche il presidente della commissione Ambiente dell'ente di via Costa, e in questa veste ha seguito l'iter degli studi sui siti. Due giorni fa, in una lettera al presidente Zingaretti, aveva chiarito come la Provincia non solo avesse svolto tutti gli adempimenti per identificare i siti, ma anche che fossero già stati comunicati alla Regione; Regione che, ricordava ancora, non ha però approvato la legge istitutiva degli Ato (Ambiti territoriali) senza i quali non si può ufficialmente designare i siti. «Latina si è impegnata, abbiamo fatto gli studi tecnici, li abbiamo consegnati in Regione, abbiamo avviato il dibattito, e adesso ci dovranno spiegare i motivi per i quali la provincia è stata commissariata, a differenza di Roma»

. POLEMICHE

La capitale, infatti, non è stata commissariata dalla Regione che spiega come «il neo sindaco, Roberto Gualtieri, ha comunicato ufficialmente l'impegno di dotare la città di tutti gli impianti necessari». E, anche nei confronti di questa differenza di scelta tra Latina e Roma, si accende la polemica politica. Dalla Lega, il capogruppo in Consiglio regionale, Angelo Tripodi, insieme al deputato pontino, Claudio Durigon, si domandano: «Perché Roma non è stata commissariata in linea con la Provincia di Latina vista la carenza di atti concreti per uscire dall'emergenza, nonostante le diffide della Regione Lazio attraverso le delibere di giunta del 28 maggio scorso?».

Critiche anche da Gaia Pernarella, la consigliera regionale 5 Stelle: «Davvero una brutta sorpresa, E' una vera presa in giro per i cittadini di questa provincia e di certo non risolverà alcunchè in tema di individuazione dei siti di stoccaggio del secco residuo: è solo un favore alla Giunta Gualtieri». Per ora nessun commento dal sindaco di Latina, Damiano Coletta.

