Sabato 13 Novembre 2021, 05:01

PRIVERNO

Il colpo presso al centro commerciale Orizzonte ha fruttato nella nottata di ieri diverse migliaia di euro alla banda di ladri che sono piombati sulla cassaforte passando dai tetti di due capannoni.

In pochissimi minuti i banditi l'hanno svuotata infilando il bottino in un borsone ma non tutto è andato come speravano. I ladri infatti non sono riusciti a completare l'operazione perché gli allarmi hanno allertato i carabinieri che sono arrivati sul posto nel giro di pochi minuti. Probabilmente colti di sorpresa i banditi hanno perduto nel percorso di fuga parte del malloppo, si parla di all'incirca un paio di migliaia di euro che sono stati ritrovati. Il bilancio del furto non è stato ancora quantificato da parte dell'azienda terracinese e dei carabinieri di Priverno e Terracina, che indagano sul colpo notturno.

Questa volta i banditi sono stati più temerari. Qualche anno fa una banda bucò il muro del capannone ma dovette accontentarsi di alcuni capi della merce esposta non riuscendo a prelevare la cassaforte. Questa voltai ladri hanno fatto gli acrobati arrampicandosi sul tetto del capannone attiguo (della ditta Tommasi 1957 srl) e da lì hanno raggiunto la sommità del capannone del centro Orizzonte. A quel punto hanno praticato due fori sulla copertura e si sono introdotti all'interno del negozio sfondando il controsoffitto, accanto alla porta che immette all'ufficio della direzione. Una volta sfondata la porta dell'ufficio, i ladri hanno scardinato la cassaforte praticando un pertugio attraverso il quale hanno estratto i soldi. Ma non avevano tenuto conto degli allarmi che hanno allertato la stazione dei carabinieri di Priverno, il Nucleo Radiomobile di Terracina e l'agenzia della sicurezza cui sono abbonati i titolari. Sentendo l'arrivo delle sirene dell'Arma si sono dati a fuga precipitosa perdendo i contanti lungo il tragitto. Una volta fuori hanno scavalcato la recinzione dalla parte del Castello di San Martino e sono svaniti.

I carabinieri stanno cercando di dare un nome e un volto ai componenti della banda esaminando i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona.

Sandro Paglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA