IL PROCESSO

Si è conclusa con una richiesta di condanna a quindici anni di carcere la requisitoria del pm nel processo a carico di Giovanni Cambria, chiamato a rispondere del tentato omicidio dell'ex convivente della sua compagna. L'uomo la sera del 3 giugno 2019 a bordo di uno scooter aveva seguito Nazzareno Di Giorgio, 50 anni, che viaggiava sulla sua auto e stava rientrando a casa. Secondo il racconto fatto dalla vittima in aula all'altezza di via del Saraceno Cambria avrebbe esploso alcuni colpi di pistola ad altezza uomo, quattro complessivamente, colpendo la fiancata della vettura e mandando in frantumi il lunotto posteriore senza però ferire il conducente. Quest'ultimo, rimasto illeso, aveva inseguito l'aggressore e lungo via del Lido aveva speronato il suo scooter ma Cambria era riuscito a fuggire. Di Giorgio era poi andato in Questura a denunciare l'accaduto precisando di avere riconosciuto colui che a bordo del motorino gli aveva sparato. A distanza di qualche ora gli uomini della Squadra mobile avevano rintracciato e arrestato Cambria a Borgo Faiti, nei pressi della sua abitazione. Un vero e proprio agguato all'origine del quale ci sarebbero motivi passionali che stavano causando liti tra l'aggressore e la compagna. Ieri pomeriggio davanti al collegio penale del Tribunale di Latina presieduto da Gian Luca Soana la penultima udienza del processo durante la quale il pubblico ministero Andrea D'Angeli, al termine della sua requisitoria, ha chiesto una condanna a quindici anni di reclusione per i reati di tentato omicidio e detenzione di arma da fuoco. Si torna in aula giovedì prossimo 8 luglio quando la parola passerà ai legali dell'imputato, gli avvocati Laura Bove e Fabrizio Tomei, prima che il Tribunale entri in camera di consiglio per la sentenza. Dagli spari in via del Saraceno era partita peraltro l'inchiesta denominata Bellavista' con gli arresti sia di Cambria, la cui posizione è stata poi stralciata, che di Di Giorgio, condannato nelle scorse settimane a cinque anni e mezzo di carcere per spaccio di sostanze stupefacenti.

