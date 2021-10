Mercoledì 27 Ottobre 2021, 05:02

Fiducia in un punto di incontro sui temi, per un'intesa d'aula, ma sulla pacificazione, richiesta dal centrodestra, pochi margini: «Potrei rispondere che anch'io sono stato vittima della macchina del fango». Il sindaco di Latina, Damiano Coletta, ribatte così, al termine della seconda giornata di lavoro sul documento, la road map, che dovrà condurre a un'intesa con il centro destra che ha la maggioranza in Consiglio comunale. «Stiamo lavorando sui punti della nostra agenda e non mi sembra ci siano elementi particolarmente discordanti, sulla base sia del nostro che del loro programma: non c'è certo un problema di questo tipo - spiega Coletta - rimane sempre la volontà e la disponibilità di dare alla comunità delle risposte e io credo che la stabilità sia un bene che si potrà raggiungere». Per il centrodestra è però prioritario un passo indietro del sindaco rispetto a temi usati in campagna elettorale nei confronti della controparte all'epoca opposta. Una richiesta riportata non solo nella nota di due giorni fa ma anche in un post Fb del capogruppo della Lega alla Pisana, Angelo Tripodi: «Coletta chieda scusa, oppure vuole governare con i cattivi?».

Secondo il primo cittadino però, «da entrambe le parti sono state usate parole che possono essere andate un po' oltre, ora parliamo del terzo tempo, in cui, finita la passione agonistica, ognuno pensa ai temi. Non voglio entrare nel merito, anche io ho subito la macchina del fango, ma adesso l'arbitro ha fischiato, la partita della campagna elettorale è finita, ora io sono il sindaco scelto, ora c'è una comunità che vuole essere governata».

Ieri sono proseguiti i confronti anche con gli alleati, Lbc e Pd: «Ognuno risponde ai propri compagni di viaggio - prosegue il sindaco - il confronto nella coalizione è necessario e dovuto». I tempi potrebbero però forse allungarsi: l'appuntamento con il centrodestra era a 72 ore, ovvero giovedì, ma Coletta parla di «giovedì o venerdì, meglio fare le cose per bene, è importante che il primo passo sia quello giusto». Se il centrodestra si trincera dietro impegni («Sono in aula per le votazioni», spiega il senatore leghista Gianfranco Rufa), cellulari con segreterie telefoniche o che semplicemente non rispondono, il Pd conferma di essere al lavoro: «Entro giovedì ci vedremo con il sindaco, così come il Pd terrà un direttivo per valutare la situazione», esordisce il coordinatore cittadino Dem, Franca Rieti, che non nasconde la delicatezza del momento: «Occorre individuare dei temi comuni, e poter poi iniziare a progettare». Troppo acerba ancora la situazione, inoltre, per poter parlare di giunta: «Occorre prima sciogliere il nodo del rapporto a destra», osserva il presidente dell'assemblea provinciale del Pd, Mauro Visari. Il tema non è semplice: se da un lato nella riunione di venerdì sera delle liste del sindaco, ogni eletto ha dato la propria disponibilità, si dovrà attendere prima il chiarimento con quella che è la maggioranza in Consiglio.

Intanto, arriva l'apertura di Annalisa Muzio, candidata sindaco e oggi consigliera comunale, secondo cui «Fare Latina guarda con favore l'apertura proposta dal sindaco, soprattutto su temi cardine del movimento, come borghi e periferie, sviluppo delle imprese, commercio, turismo, sport e cultura». La Muzio ricorda che «abbiamo incontrato il sindaco, e abbiamo ben compreso la sua disponibilità ad aprirsi al dialogo e al confronto, disponibilità che abbiamo apprezzato per il bene della città e della collettività. Ci saranno punti da abbracciare e su cui confrontarci come se fosse una road map, tra cui anche la condivisione di interventi e di direzioni fondamentali non solo per il prosieguo della macchina amministrativa ma soprattutto per il futuro della città».

