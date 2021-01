RIFIUTI/2

Sul terreno adiacente alla Pontina e vicino alla Plasmon, come sito di stoccaggio del secco residuo «non è ancora deciso nulla, nessuna scelta è stata fatta; anzi, il Comune richiede ulteriori esami di idoneità». Così il sindaco di Latina, Damiano Coletta, ha risposto ieri in commissione Ambiente, convocata dalla presidente Loretta Isotton per affrontare il tema dei siti di stoccaggio del secco residuo e della chiusura di Borgo Montello, alla vigilia della conferenza di servizi in Regione in cui oggi sarà esaminata la richiesta di Ecoambiente di ulteriore abbancamento rifiuti. Un punto ulteriore su cui Coletta è stato netto: «In base alle analisi Arpa, quel sito è inquinato, ci sono sostanze cancerogene, e abbiamo chiesto di riprendere anche studi epidemiologici del 2013, che evidenziarono una maggiore incidenza di malattie neoplastiche nel territorio adiacente alla discarica, c'è quindi un rischio per la salute e la nostra volontà è di tenerla chiusa». Coletta ha ricostruito ogni passaggio degli ultimi mesi, ricordando anche come «il 18 gennaio è stato nominato un commissario ad acta che ha tre mesi per individuare il sito di stoccaggio in provincia. Sul sito non distante dalla Plasmon, io dissi già in Consiglio il 30 luglio che non mi sembrava avesse criteri di fattibilità: farò fare una valutazione da tecnici di nostra fiducia, perché il rischio di un eventuale impatto deve essere pari a zero e ho posto delle condizioni come la chiusura tombale di Montello, il risarcimento dei residenti, l'individuazione di almeno altri due siti, la garanzia di gestione pubblica dell'impianto e lo smaltimento di soli materiali inerti». Gli ha fatto eco il presidente della Provincia, Carlo Medici, secondo cui «lo stoccaggio non inquina; non va bene il sito sulla Pontina? Ne troveremo altri».

Dure le critiche dell'opposizione, con Olivier Tassi (Misto) secondo cui «il Consiglio comunale viene sistematicamente saltato, ma il sindaco non è un uomo solo al comando»; per Massimiliano Carnevale (Lega) «il sito è sempre e comunque una discarica, che sarebbe posta accanto al Parco, mettendo a rischio un'azienda importante che può delocalizzare». Più ampio il ragionamento di Nicoletta Zuliani (Pd), che ha proposto di «organizzare un ciclo di incontri per conoscere i contenuti della relazione della commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e del piano regionale, documenti fondamentali per coinvolgere i cittadini».

