LA PROTESTA

«Un colpo fatale all'economia del territorio». Così Coldiretti condivide la preoccupazione di residenti, comitati e imprenditori per l'ipotesi di realizzazione di una discarica alle porte di Latina, tra la Migliara 45 e la Pontina, vicina alla Plasmon e a tante altre aziende, tra cui quelle agricole, in particolare vitivinicole, con annesso agriturismo. Coldiretti Latina ha incontrato il comitato cittadino No alla discarica di Borgo San Michele che si è costituito contro la creazione del sito di stoccaggio per rifiuti inerti, ascoltando le loro istanze, che verranno approfondite nelle sedi competenti quali la Regione Lazio e il Comune di Latina. «Nell'area in cui nascerà la discarica - spiega il direttore di Coldiretti Latina, Carlo Picchi - sono presenti numerose aziende che vivono grazie al turismo. Si tratta di attività che fatturano prevalentemente nel periodo estivo grazie alla presenza dei turisti che raggiungono Sabaudia o il vicino Parco Nazionale del Circeo». Creare una discarica in quella zona, per il presidente Picchi «rappresenterebbe l'ennesimo colpo inferto ad aziende, che a fatica stanno cercando di risollevarsi dalla crisi determinata dalla pandemia, che ha quasi azzerato gli incassi. Un colpo fatale. Intanto, anche il comitato spontaneo di Borgo San Michele, coordinato da Alessio Pagliari, torna sull'argomento evidenziando che il sito lungo la Migliara 45, indicato per la chiusura del ciclo dei rifiuti dai tecnici della Provincia, non corrisponda ad un sito industriale dismesso. Una sottolineatura che rimanda alla lettura del Piano provinciale dei rifiuti che stabilisce «di privilegiare i siti industriali dismessi, dove ubicare gli impianti». «Non si capisce pertanto dichiara Pagliari - con quali criteri sia stato individuato con tre faccine verdi (massimo dei voti) il sito della Plasmon da parte delle Provincia di Latina. Ci saremmo aspettati da parte del sindaco Damiano Coletta una presa di posizione volta alla contestazione di tale scelta». Il sito in questione è ora oggetto di perizia affidata ai consulenti nominati dal Comune, il geologo Massimo Amodio e il geometra Giorgio Libralato, per la verifica dell'idoneità. Il sindaco Coletta ha più volte detto, anche alla presenza dei comitati, che al di là della relazione tecnica dei consulenti, ci sarà una sintesi di natura politica sulla base delle interlocuzioni in corso con tutte le parti interessate.

