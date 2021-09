Martedì 14 Settembre 2021, 05:01

FORMIA

Inizia con i primi grossi problemi l'anno scolastico a Formia. Sono dovuti intervenire ieri mattina, per fortuna senza incidenti, addirittura i carabinieri e la polizia municipale, allertati dai genitori dei piccoli alunni di due seconde classi elementari del plesso di Castellone, dislocate provvisoriamente in due locali messi a disposizione dal parroco della chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Vindicio, per indisponibilità di aule nell'edificio centrale di via Rubino, da mesi oggetto di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione. Quei locali poco aerati, con finestroni alti, adattati ad aule chissà per quanto tempo non rappresentano certamente la soluzione ambientale e didattica migliore per i nostri bambini, hanno obiettato con toni animati le mamme, assistite nella circostanza anche da un avvocato, Anna Foglia, che già nei mei scorsi aveva diffidato la direzione scolastica a trovare soluzioni condivisibili per gli alunni in previsione di un inizio di anno scolastico senza aule. Qualcuna ha riportato a casa il proprio bambino, altre lo hanno lasciato con le maestre, che hanno svolto il primo giorno di lezione nell'atrio dell'edificio religioso, quasi all'aperto. Il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Alighieri-Ventotene, Vito Costanzo, ha cercato, insieme alle maestre, di rassicurare i genitori e contattato l'Ufficio scuola e l'Ufficio tecnico del Comune alla ricerca di nuove soluzioni. Oggi ci sarà un sopralluogo, con i tecnici del Comune, presso alcuni locali della parrocchia di Sant'Erasmo per un'eventuale sistemazione provvisoria, magari con trasporto gratuito di bus. I lavori di ristrutturazione dell'edificio centrale, per un importo di 890mila euro, non hanno ancora una data certa di ultimazione. Si parla di febbraio 2022, ma potrebbero slittare anche oltre. Stamane, intanto, per le due seconde classi elementari didattica outdoor sulla spiaggia di Vindicio. Sandro Gionti

