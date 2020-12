IL CONSUNTIVO

Consueto bilancio d'attività di fine anno per la polmare. I dati che sono stati presentati dalla polizia di frontiera, diretto dalla dottoressa Lorenza Ripamonti, sono stati fortemente condizionati dalla pandemia tuttora in atto che, da un lato ha provocato una forte sospensione del traffico marittimo, con il relativo ridimensionamento dei collegamenti con la Spagna e la Tunisia, dall'altro ha visto tutto il personale impegnato nei controlli per l'applicazione delle misure anti Covid 19 emanate dal Governo e in delicate operazioni per assicurare il rientro nei paesi di origine dei marittimi delle navi da crociera, la cui attività è stata sospesa per parecchio tempo. «Questa situazione dice la dirigente - è ben rispecchiata dai dati, soprattutto se comparati con quelli dello scorso anno. Mentre c'è stata, infatti, una flessione corrispondente a circa il 60% dei numeri relativi al traffico dei passeggeri e dei veicoli sulle rotte extraschengen, per il fermo dei traghetti durante il lockdown, le persone identificate durante i 1.258 posti di controllo organizzati, sono state circa 45mila a fronte delle 7.303 del 2019 e 593 le contravvenzioni al codice della strada elevate contro le 145 sempre del 2019. Particolare attenzione è stata rivolta al controllo in tutti i periodi, compreso l'attuale, di restrizione governativa alla mobilità delle persone delle autocertificazioni dei passeggeri diretti da o per Barcellona o nelle tratte verso la Sicilia e la Sardegna. Nella fase più acuta della pandemia vanno inoltre segnalati i numerosi controlli degli esercizi commerciali presenti nell'area portuale». Un anno difficile e complicato dunque, che però non ha fermato l'attività di polizia giudiziaria della polmare, né quella di prevenzione e contrasto al fenomeno dell'immigrazione clandestina. «Sono state arrestate 13 persone prosegue la nota della polizia di frontiera - 59 quelle denunciate all'Autorità Giudiziaria, 6 i clandestini rintracciati, 5 gli stranieri respinti alla frontiera, 5 le espulsioni effettuate e 37 i documenti ritirati. Si segnala, inoltre, il rilascio di 3.353 visti di transito ai marittimi imbarcati nelle navi da crociera rimaste in sosta nel porto cittadino». Un bilancio molto positivo, stando alle parole della dirigente, in cui «di fronte all'aumento ed al cambiamento dell'attività si è risposto adattando rapidamente il modello organizzativo alla situazione emergenziale».

Stefano Pettinari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA